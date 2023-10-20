Развивать овцеводство по австралийскому методу планируют в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Перспективы развития овцеводства в Казахстане презентовали на площадке НПП «Атамекен» заместителю премьер-министра Серику Жумангарину. Возможности и проблемы развития отрасли обсудили вместе с представителями МСХ, МТИ, бизнесменами-овцеводами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Овцеводство является перспективным направлением деятельности в аграрной отрасли многих стран. Если смотреть мировую статистику производства и потребления баранины, то в пятерку глобальных топ-производителей входят Китай, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Алжир. Самым крупным экспортером мира является Австралия (503,6 тысячи тонн), из импортеров – Китай (357,8 тысячи тонн). 

Казахстан находится на 16 месте в мировом рейтинге производителей баранины с долей 1,2% (155,4 тысячи тонн в год). Численность поголовья овец в Казахстане начала расти с 2018 года. Однако, если сравнивать с 1990 годом, это всего лишь чуть более половины поголовья тех лет. В основном овцеводством занимаются на юге (58,9%), в стране работает 7 племенных центров.

Основной экспорт казахстанской баранины приходится на Узбекистан 78,6% (8,1 тысячи тонн), ОАЭ – 18,9% (1,9 тысячи тонн), Кувейт – 2,1% (216 тонн). В топ-3 регионов-экспортеров входят Туркестанская область, на долю которой приходится 79,2%, Жамбылская с долей 8,8% и Алматы (4,5%). 

Для Казахстана перспективными рынками для поставок баранины являются Китай (350 тысяч тонн) и страны Персидского залива (100 тысяч тонн). Кроме Китая основными странами-потребителями с растущими рынками баранины являются Судан, Иран, Узбекистан, Алжир, Турция, Оман, Таджикистан, Йемен и Азербайджан.

Однако стоимость экспортной казахстанской баранины, несмотря на премиальное качество, проигрывает в цене другим производителям. При этом для удешевления и поддержки животноводства в 2023 году выделено 107,6 млрд тенге субсидий, из них на овцеводство – 20,8 млрд. Также предусмотрено возмещение до 25% расходов на строительство откормочной площадки от 5 тысяч скотомест. 

Как отметили в нацпалате, основная доля господдержки приходится на субсидирование селекционной и племенной работы, что положительно сказывается на улучшении породы, но малоэффективно для повышения численности. При этом имеющиеся свободные площади пастбищ позволяют двукратно увеличить поголовье в Казахстане. 

Для интенсивного развития овцеводства в Казахстане предложено принять отраслевую программу развития овцеводства в РК до 2030 года и предусмотреть средства для льготного финансирования.

Кроме того, учитывая низкую эффективность использования прежних методов разведения овец, сегодня рассматривается возможность применения австралийского метода овцеводства. Этот метод в комплексе позволяет более эффективно использовать пастбища, включает технологические инновации, генетику и породное преобразование, ветеринарный уход и другие инновации, позволяющие качественно улучшить в стране овцеводство.

Со стороны бизнеса на встрече прозвучало немало предложений по повышению эффективности овцеводства в Казахстане. В основном – создание центров глубокой переработки, мясокомбинатов, рынков сбыта продукции, скотомогильников и другие.

«Много предложений прозвучало, будем все рассматривать. Я поддерживаю развитие глубокой переработки мяса в стране, но нужно исходить из их экономической целесообразности. Мы не сможем развивать отрасль старыми методами, нужно переходить на уже зарекомендовавшие себя современные технологии производства. Мы будем поддерживать развитие животноводства, МСХ сейчас ведет активный отбор проектов для льготного финансирования. Для минимизации рисков потерь каждый проект будет тщательно отбираться и за его реализацией вестись постоянный контроль», – подвел итоги презентации Серик Жумангарин. 

#Правительство #сельское хозяйство #Жумангарин #Атамекен #НПП #АПК #животноводство #овцеводство

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