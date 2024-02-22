Разыскиваемого правоохранительными органами Узбекистана задержали в Павлодаре

В прошлом году он обманул в Ташкенте несколько человек и был объявлен в розыск, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Внимание полицейских на пересечении улиц Естая – Абая привлек оглядывающийся по сторонам мужчина. Им оказался житель Кыргызстана, который в 2023 году в городе Ташкент обманул несколько человек. Во время проведения следствия он скрылся и приехал в Казахстан, надеясь устроиться на работу.

В департаменте полиции сообщили, что подозреваемый за совершение мошенничества в особо крупном размере кыргызстанец водворен в ИВС и ждет экстрадицию в Республику Узбекистан.

С начала 2024 года за совершение различных преступлений сотрудники уголовного розыска Павлодарской области установили местонахождение 13 из объявленных в розыск преступников.