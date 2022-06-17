Разыскиваемого сразу в шести областях Казахстана преступника задержали в Кокшетау

Вора, находившегося в розыске сразу в шести регионах Казахстана, задержали транспортные полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции на транспорте.

В начале года 41-летнего уроженца Жамбылской области объявил в розыск Департамент полиции Алматы за кражу чужого имущества и мошенничество. Подозреваемый, сбежав из города, продолжил совершать кражи и мошенничества в различных регионах Казахстана. Он разыскивался шестью областями страны и даже числился в межгосударственном розыске.

Вора-гастролера сумели задержать сотрудники криминальной полиции ЛОП на железнодорожном вокзале Кокшетау. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.