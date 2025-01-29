Разыскиваемого Турцией за наркотрафик иностранца задержали в Алматы
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Злоумышленник вместе с подельниками организовал международную поставку наркотиков морским путем в Стамбул
По запросу Национального центрального бюро Интерпола в международном аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турции.
Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества «кокаин» морским путем в Стамбул.
Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран.