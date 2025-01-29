Разыскиваемого Турцией за наркотрафик иностранца задержали в Алматы

Злоумышленник вместе с подельниками организовал международную поставку наркотиков морским путем в Стамбул

Фото: Polisia.kz

По запросу Национального центрального бюро Интерпола в международном аэропорту Алматы полицейские задержали 33-летнего гражданина Сербии и Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Мужчина разыскивался правоохранительными органами Турции.

Как установлено, в 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотического вещества «кокаин» морским путем в Стамбул.

Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран.