Разыскиваемого в двух странах преступника задержали в Казахстане

Разыскиваемого в двух странах преступника задержали полицейские города Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

11 января внимание сотрудников отдела криминальной полиции УП Актобе привлек мужчина, пытавшийся продать мобильный телефон. При себе он документов не имел, но представился Д.А. Пушкиным. Однако по базам учета последний не значился.

Решением суда мужчину поместили на 30 суток в приемник-распределитель.

Позже полицейские установили, что задержали 36-летнего гражданина Узбекистана И.В. Шевченко, который находился в розыске за кражу авто в Узбекистане и разбойное нападение, сопряженное с убийством, в Шымкенте.

Так, в начале января задержанный с группой лиц проник в дом жителя Шымкента для хищения чужого имущества. Избитый злоумышленниками хозяин от полученных травм скончался.

Шевченко водворен в изолятор временного содержания УП Актобе.