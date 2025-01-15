Разыскиваемого за убийство задержали в Баку

По запросу Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту города Баку задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Разыскиваемый, желая похитить деньги у потерпевшего, нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Затем злоумышленник вывез тело в Илийский район Алматинской области.

После совершения преступления мужчина покинул страну. В настоящее время фигурант содержится под стражей.

Ранее из России был экстрадирован другой мужчина, который совершил убийство в Казахстане. Из Швеции в нашу страну доставили подозреваемого в растрате чужого имущества.