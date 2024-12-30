Бежавший в Россию казахстанец экстрадирован на родину

Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратурой РК из РФ экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В частности, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанай, в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался.

«Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве, по запросу Генрокуратуры РК он экстрадирован на Родину. В настоящее время водворен в следственный изолятор», –

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.