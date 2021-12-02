Происшествия
Разыскиваемый в России насильник девять лет работал в Казахстане
Оперативники Павлодарской области установили и задержали 28-летнего гражданина Кыргызстана, разыскиваемого сотрудниками полиции России за совершенное им изнасилование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.   

«В августе 2012 года, находясь в городе Чите Забайкальского края он изнасиловал горожанку. Пока шло расследование уголовного дела, тогда еще 19-летний молодой человек скрылся от правосудия и с декабря 2012 года находился в федеральном розыске. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемый был установлен в поселке Шидерты. Там он подрабатывал скотником в одном из крестьянских хозяйств. Осознавая противоправность своих действий и желая уйти от наказания, преступник неоднократно менял место жительства, работал без оформления трудовых отношений. Разыскиваемый водворен в ИВС города Экибастуза», – рассказал Балгабай Капаров, начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области.

С начала года стражи правопорядка установили местонахождение 98 уголовных преступников.

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