"Разыскивается педофил и маньяк": мстительная карагандинка "объявила в розыск" бывшего мужа

Карагандинка развешала фото бывшего мужа на дверях подъездов, обвиняя в педофилии. Таким образом она хотела вернуть дочь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Караганде 6 сентября в одном из пабликов сообщили о некой женщине, развешивающей на дверях многоэтажек в одном из районов города объявления с фотографией мужчины средних лет и текстом о поимке педофила.

Полицейские установили, что на листовки 27-летняя женщина поместила фотографию своего экс-супруга. Таким образом она пыталась отомстить бывшему мужу и вернуть дочь, оставшуюся на попечении отца после развода.

На нарушительницу покоя поступило заявление.

«Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 274 УК РК и за распространение заведомо ложных сведений грозит административная ответственность по статье 73-3 КоАП», – отметили в полиции города.