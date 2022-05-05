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Общество
Разжигающие национальную рознь не могут быть освобождены от наказания – Генпрокуратура

С 2019 года в Казахстане по фактам разжигания национальной розни осужден 21 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Как констатировали в Генпрокуратуре, в социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа). Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку.

«Как правило, авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.

Их высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса от 2-х до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы.

Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (статья 3 УК).

Такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 65 УК), примирением с потерпевшим (статья 68 УК), с истечением срока давности совершенного преступления (статья 71 УК) или обвинительного приговора (статья 77 УК), по акту амнистии (статья 78 УК).

К ним не применяются условное осуждение (статья 63 УК), условно-досрочное освобождение (статья 72 УК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 73 УК) либо отсрочка отбывания наказания (статьи 74, 76 УК)», – пояснили в главном надзорном органе страны страны.

Осужденные за экстремистские преступления включаются в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, отметили в ведомстве.

На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний (Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Всего с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо, привела статданные Генпрокуратура.

«К примеру, в Алматы 19 августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК осужден гражданин «Т» за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности.

За аналогичное деяние еще один житель Алматы «Б» 23 октября 2019 года осужден к 5 годам лишения свободы. Он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор.

Призываем граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе», – призвали в надзорном органе.

 

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