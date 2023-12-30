"Реал" подтвердил, что Анчелотти продлил контракт до 2026 года

Футбол
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Новое соглашение 64-летнего специалиста рассчитано на срок до 30 июня 2026 года, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Срок предыдущего контракта Карло истекал в июне 2024 года, сообщает Sports.ru.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а в 2021-м вернулся в клуб.

Под руководством итальянского специалиста «Мадрид» выиграл 10 трофеев: одну Ла Лигу, две Лиги чемпионов, по два Суперкубка Европы и клубных чемпионата мира, два Кубка Испании и один Суперкубок страны.
 

#футбол #ФК Реал #Карло Анчелотти

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