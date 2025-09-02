В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост и общественный оптимизм», проводится системная работа, направленная на качественную трансформацию социальной сферы и рынка труда.

Фото: пресс-служба правительства

Основное внимание Правительства сфокусировано на практической реализации основных принципов Послания. В рамках обеспечения социальной справедливости осуществляется переход к проактивной и адресной модели государственной поддержки, формируется инклюзивная среда с равными возможностями для всех граждан. В целях содействия экономическому росту реализуется комплекс мер по стимулированию продуктивной занятости, поддержке предпринимательских инициатив и созданию качественных рабочих мест. Обеспечение принципа «Закон и порядок» находит отражение в усилении защиты трудовых прав граждан, обеспечении безопасных условий труда и развитии конструктивного социального партнерства.

Трансформация социальной поддержки: адресность, проактивность и цифровизация

Государство своевременно и в полном объеме выполняет свои социальные обязательства, ежегодно охватывая выплатами порядка 4,5 млн человек. За 7 месяцев текущего года из запланированных 6 трлн тенге выплачено 3,4 трлн. В том числе:

пенсии для 2,5 млн пенсионеров на сумму 2,5 трлн тенге;

пособия по инвалидности для 542 тыс. граждан и по потере кормильца для 195 тыс. семей на общую сумму 382 млрд тенге;

выплаты для более 613 тыс. многодетных семей и 243 тыс. награжденных матерей на 354,5 млрд тенге;

пособия на рождение и по уходу за ребенком для свыше 200 тыс. семей на 61,8 млрд тенге;

прочие выплаты на 102 млрд тенге.

По поручению Главы государства усилена адресность социальной поддержки. Ключевым изменением стал переход от категориального принципа к критериям реальной нуждаемости. Для этого разработана скоринговая модель, которая позволяет объективно оценивать благосостояние каждой семьи. Новые подходы уже тестируются в Шымкенте и Карагандинской области.

«Мы не сокращаем социальные обязательства государства, изменения не коснутся государственных гарантий, таких как пенсии, пособия по инвалидности, потери кормильца и другие выплаты из республиканского бюджета. Мы усиливаем адресность и прозрачность социальной поддержки, предоставляемой на местном уровне», — пояснила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

При назначении адресной социальной помощи (АСП) теперь применяется показатель медианного дохода, а также учитываются не только доходы, но и расходы семьи. АСП получают 48 тыс. нуждающихся семей, которым за семь месяцев выплачено 18,6 млрд тенге. Для трудоспособных граждан помощь оказывается на условиях социального контракта: в этом году 8,3 тыс. получателей были трудоустроены для повышения дохода своих семей.

Технологической основой для адресной и проактивной помощи служит «Единая цифровая платформа и Карта семьи». Ее предназначение – создать единое «цифровое окно» для всех видов социальной помощи, чтобы исключить бюрократию и человеческий фактор. Платформа анализирует данные из различных государственных систем и самостоятельно определяет, какая семья нуждается в поддержке.

В систему уже интегрирована деятельность 128 Центров поддержки семьи, а к работе подключены более 32 тыс. специалистов мобильных групп из сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, полиции и службы пробации. Благодаря этой цифровой экосистеме 4 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже получают полный комплекс поддержки.

Формирование инклюзивной среды: доступность, качество и равные возможности

Работа по формированию инклюзивной среды является одним из ключевых приоритетов социальной политики, направленным на практическую реализацию принципов Справедливого Казахстана, обозначенных Главой государства в Послании. В этих целях реализуется Концепция инклюзивной политики до 2030 года, нацеленная на полноценную интеграцию лиц с инвалидностью в жизнь общества.

Ключевым инструментом является «Портал социальных услуг», который функционирует как маркетплейс, предоставляя лицам с инвалидностью право самостоятельного выбора средств и услуг реабилитации. Через портал предоставлено порядка 345 тыс. технических средств реабилитации (ТСР), что покрывает 72,5% от общей потребности. Портал полностью модернизирован: создана версия для слабовидящих, обеспечена возможность просмотра данных о доступности санаториев, реализована онлайн-запись в отделы медико-социальной экспертизы (МСЭ), а в ближайшее время появится функция выбора поставщика услуг инватакси, которыми в текущем году уже воспользовались 18,6 тыс. граждан. Меняется и механизм обеспечения ТСР: они будут передаваться во временное и безвозмездное пользование, а их состояние будут определять службы социально-технической экспертизы. Для объективности расчетов гарантированной суммы возмещения стоимости средств теперь учитываются сведения с электронных маркетплейсов и Портала. Также расширены категории индивидуальных помощников: теперь в их число входят супруг либо супруга пожилого возраста, при этом введено условие по их проживанию в одном населенном пункте с подопечным для обеспечения оперативности помощи.

Параллельно для обеспечения общественного контроля за созданием безбарьерной среды действует проект «Интерактивная карта доступности». На 1 июля 2025 года на карте отмечено более 23 тыс. адаптированных объектов, что составляет 55% от общего числа. Эффективность контроля подтверждается результатами работы социальных инспекторов: в текущем году проведено 279 проверок, по итогам которых выявлено 586 нарушений, выдано 265 предписаний и наложены штрафы на 45 млн тенге.

В сфере медико-социальной экспертизы также внедрен проактивный формат работы. К ней привлечено 60 независимых врачей-экспертов, которыми рассмотрено 36,5 тыс. дел. Заочный формат установления инвалидности внедрен по более чем 30 нозологическим формам болезней. С 1 июля запущен особый механизм по установлению инвалидности по отдельным нозологиям с необратимыми изменениями организма, таким как ампутации конечностей, синдром Дауна, мукополисахаридоз — по ним проведена 31 экспертиза в автоматическом режиме.

«До конца года мы запустим пилотный проект с применением искусственного интеллекта, в основе которого лежит балльная система оценки ограничения жизнедеятельности. По всей стране будет единый стандарт, когда при одних и тех же показаниях инвалидность и утрата профессиональной трудоспособности будут устанавливаться автоматически, без участия человеческого фактора и субъективного мнения экспертов», — сообщила Светлана Жакупова.

По поручению Президента открыты четыре новых центра социальной реабилитации в Семее, Таразе, Кентау и Уральске, оснащенных современным оборудованием. Их услугами уже охвачены более 2 тыс. человек.

Поддерживаются социальные инновации: в Астане прошел финальный этап проекта ITMLab, в рамках которого 18 команд представили свои разработки для повышения качества жизни людей с инвалидностью, а шесть из них получили гранты по 1 млн тенге. Инициатива вызвала интерес у инвесторов и бизнеса, которые предложили сотрудничество перспективным стартапам.

Для повышения качества услуг на системном уровне введено лицензирование – на сегодня 572 центра получили лицензию. Это позволило отсеять недобросовестных поставщиков, решить вопрос необоснованного финансирования, а все материалы по выявленным фактам мошенничества были направлены в соответствующие органы. Всего в системе социальной защиты работают более 12 тыс. социальных работников, из которых 11 тыс. уже прошли обучение.

Стимулирование занятости и развитие рынка труда: новые рабочие места и цифровые решения

Главой государства поручено до 2029 года трудоустроить 3,3 млн граждан, на сегодня этот план выполнен на 73%. С начала года работу нашли почти 480 тыс. человек, из которых 134 тыс. были охвачены активными мерами содействия занятости. При этом с текущего года обязательным условием является заключение трудового договора и перечисление социальных платежей. Растет и число качественных рабочих мест: сегодня их в экономике 2,6 млн, а план к 2029 году – достичь 3,8 млн.

Отдельное внимание уделяется формализации платформенной занятости — это курьеры, таксисты и другие работники сферы услуг. Уже формализована деятельность 87 тыс. человек, которые за 2024-2025 гг. внесли более 2,5 млрд тенге социальных платежей, обеспечив себе защиту при наступлении социальных рисков.

Продолжается работа по поддержке уязвимых групп. В стране трудятся 119 тыс. лиц с инвалидностью, их средняя заработная плата составила 266 991 тенге. В программы занятости вовлечены 273,2 тыс. молодых людей, в результате чего почти 80 тыс. из них были трудоустроены, причем 38 тыс. получили постоянную работу.

Для развития предпринимательской инициативы выдано более 4 тыс. грантов гражданам из социально-уязвимых категорий. Большая часть средств направляется на приобретение технологического оборудования и развитие подсобного хозяйства. Вместе с тем, анализ за прошлый год показал неэффективное использование средств в 20% случаев: свыше 1,3 тыс. получателей грантов не перечисляли пенсионные взносы, а более 500 – имели крайне низкий их размер. В связи с этим был усилен контроль, ведется работа по возврату средств в бюджет. В результате принятых мер свыше 1100 получателей начали производить обязательные пенсионные отчисления.

Также были пересмотрены правила по субсидированию рабочих мест: программы «Первое рабочее место» и «Контракт поколений» объединены в «Молодежную практику», а к работодателям усилены требования по дальнейшему постоянному трудоустройству участников.

Для мониторинга создания рабочих мест действует «Инновационный навигатор проектов». В системе отслеживается 1 424 инвестпроекта с планом по созданию более 224 тыс. рабочих мест. На сегодня в активной фазе находится 918 проектов, где уже создано 33,6 тыс. рабочих мест.

Вся работа по содействию занятости поддерживается развитой цифровой экосистемой. На платформе Enbek.kz ИИ-помощник обработал более 50 тыс. вакансий, а на платформе Skills Enbek, где искусственный интеллект помогает подобрать курсы, прошли обучение свыше 678 тыс. человек.

Обеспечение трудовых прав и безопасности на производстве: превентивный контроль и социальный диалог

Защита трудовых прав граждан обеспечивается через постоянный государственный контроль. За отчетный период Государственной инспекцией труда проведено 3 514 проверок, в ходе которых выявлено 4 132 нарушения и выдано 2 287 предписаний для их устранения. В результате наложены штрафы на сумму более 277 млн тенге, обеспечена выплата 1,1 млрд тенге задолженности по заработной плате перед 3,4 тыс. работниками. Всего за этот период были защищены права 28,4 тыс. работников.

Статистика производственного травматизма демонстрирует устойчивую положительную динамику. За 7 месяцев 2025 года число пострадавших на производстве сократилось на 11% (719 человек), а число погибших – на 14,7%(93 человека) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Одним из инструментов превентивного контроля является проект «Карта трудовых рисков», который охватывает мониторингом 94,8 тыс. предприятий. По каждому проблемному предприятию составляется график с точечными мероприятиями, благодаря чему количество предприятий в «красной зоне» с начала года снизилось на 8,9% (с 1 715 до 1 562).

Кроме того, проведена работа по оптимизации числа организаций, оказывающих услуги по оценке профессиональных рисков. Из реестра были исключены компании, у которых отсутствовало необходимое оборудование и квалифицированные специалисты, в результате их число сократилось со 162 до 66.

Продолжает развитие и многоуровневая система социального партнерства. В стране действует Генеральное соглашение, 17 отраслевых и 200 региональных соглашений, а также более 169 тыс. коллективных договоров.

Совершенствуется и трудовое законодательство. В Мажилис Парламента внесен законопроект по ратификации Конвенции МОТ о минимальной заработной плате. Также предлагаются новые нормы: обязательное создание производственных советов по безопасности труда в ключевых отраслях, закрепление правового статуса технических инспекторов, расширение оснований для проведения внеплановых проверок и установление обязательств в части декларирования трудовых отношений.

Для повышения эффективности оплаты труда разработана Система нормирования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Ее применение будет способствовать развитию сельских территорий, привлечению молодежи и снижению оттока населения. Также создана Единая система нормирования труда для организаций госсектора.

Регулирование миграционных процессов и региональное развитие

В рамках содействия добровольному переселению из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы страны внедрены новые меры государственной поддержки. Ключевым инструментом этой политики стал «Сертификат экономической мобильности», представляющий собой финансовую помощь в размере порядка 4,5 млн тенге для приобретения жилья. За последние три года данной мерой поддержки воспользовались более половины из 6 тыс. семей, переселившихся в трудодефицитные регионы.

В принимающих регионах также действует система индивидуального мобильного сопровождения, услугами которой в этом году воспользовались более 6 тыс. человек. Для переселенцев предусмотрены и другие важные льготы: право на получение во внеконкурсном порядке земельных участков сельхозназначения сроком до 5 лет и запрет на взыскание средств со счетов, открытых для зачисления материальной помощи. Для удобства граждан подать заявку на нее теперь можно в электронном формате.

Одновременно продолжается работа по поддержке соотечественников: с момента реализации нового механизма статус кандаса получили 13 тыс. этнических казахов.

Данные меры по стимулированию внутренней миграции дополняются последовательной политикой по защите внутреннего рынка труда. За последние пять лет квота на привлечение иностранной рабочей силы была снижена с 25 тыс. до 17 тыс. человек.