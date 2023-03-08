Ребёнку ампутировали руки в ЗКО: виновнику ЧП вынесли приговор

В Акжайыкском районном суде вынесли приговор в отношении 56-летнего экс-руководителя Акжайыкской районной электростанции Бауыржана Бигалиева, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой Город" .

Фото: orda.kz

Мужчина обвинялся в халатном отношении к своим должностным обязанностям, что повлекло за собой трагедию. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель Акжайыкской районной электростанции Бауыржан Бигалиев.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящую должность в сфере энергетики сроком на три года.

Кроме этого, судья Алибек Нургалиев постановил частично удовлетворить гражданский иск потерпевшей Асель Айтжановой. Другими словами, ТОО "ЗапКаз РЭК" должно будет выплатить матери Аманжола Орынбекулы 30 миллионов тенге за моральный вред.

Бауыржан Бигалиев с решением суда не согласен.

Речь идёт о несчастном случае, произошедшем 24 мая 2022 года в поселке Жанаказан Жангалинского района. Тогда четырёхлетний Аманжол Орынбекулы в результате удара током лишился рук.

Теперь ему требуется долгая реабилитация и оформление инвалидности. В ноябре прошлого года мальчику установили бионические протезы.