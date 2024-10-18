Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

В «Созвездии псовых» участвовали свыше 200 питомцев, включая самые редкие породы. Словно на роскошный осенний бал, к павильону возле Центрального парка культуры и отдыха стекались необычные гости. Размеренно вышагивали кане-корсо и амстаффы, переваливаясь и пыхтя, семенили французские бульдоги, а «волшебные» на всю голову хаски нетерпеливо поглядывали по сторонам.

Питомцев сопровождали целыми семьями. Владельцы собак тащили с собой внушительный инвентарь. Чего тут только не было – пакеты с кормом и лакомством, вода, раскладные стулья, лежанки, клетки, щетки.

Некоторые умудрились даже взять с собой арсенал настоящего салона красоты. Тут вам и фен, и расчески всех видов, ножницы, спреи, гели, собачий парфюм (и такое бывает) и даже специальные лампы и зеркала.

Лохматое хобби

Понять этот ажиотаж могут далеко не все. Для кого-то это сродни пиру во время чумы, а для других это и есть дело всей жизни. На фоне того, что в мире набирают популярность такие явления, как хоббихорсинг, а улицы городов заполняют квадроберы, сегодняшнее мероприятие выглядит как эталон нормальности, вполне себе адекватное и полезное дело.

Всепородная международная выставка «Созвездие псовых» – самое ожидаемое событие уходящего года для тех, кто в теме. А это руководители кинологичес­ких клубов и питомников, хендлеры, грумеры и, конечно же, сами владельцы и лохматые виновники торжества. В Алматы съехались перспективные и титулованные четвероногие из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана – всего чуть больше 200 собак. Сопровождающих их людей было гораздо больше.

Участники выставки – холеные выдрессированные питомцы, лучшие представители породы и поэтому должны отличаться железными нервами и стабильной психикой. Неуравновешенное поведение, агрессия, излишнее любопытство, апатия – и рейтинг стремительно идет к нулю.

Выставочная собака – это больше, чем просто друг, за каждым вышколенным хвостиком стоят сотни людей, годы тренировок и селекционной работы. Победа одной собаки оборачивается успехом целой армии сопровож­дающих специалистов.

– Выставки – это не просто блажь, их необходимо проводить, чтобы вести отбор лучших собак, – говорит директор клуба служебного собаководства «А. Сириус» Ольга Мамонова. – Это необходимо для определения класса собаки, подойдет ли она для размножения, выставочный ли у нее уровень или же она просто компаньон. Ну и в целом – это красивое зрелищное мероприятие, сопровождаемое солидной инфраструктурой.

С инфраструктурой действительно все на высшем уровне. Тут и корма премиум-класса, и специальные игрушки для собак, и амуниция с лакомствами.