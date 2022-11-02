Редкий скелет тираннозавра выставят на аукцион

В Азии впервые выставят на аукцион скелет тираннозавра. Торги состоятся 30 ноября. А до этого редкий экземпляр решили представить на обозрение публики в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ntdtv.ru.

Отмечается, что все 4 000 билетов были забронированы ещё за несколько недель до выставки. Но организаторы дали возможность попасть на неё дополнительно в порядке очереди.

Этот тираннозавр жил на Земле примерно 66 миллионов лет назад. Это взрослый самец длиной 12 метров и высотой 4,5 метра. Его кости весят почти полторы тонны.

Окаменелости нашли 2 года назад в штате Монтана в США. Смонтированный скелет выглядит так, будто тираннозавр охотится. Экспонату даже дали имя – Шэнь.

Скелет тираннозавра выставляет на торги аукционный дом Christie’s. За последние 2 года компания продала двух динозавров. В ноябре 2020-го с молотка ушёл тираннозавр Стэн. За него отдали 31 миллион долларов США. В мае этого года был продан ещё один скелет динозавра за 12 миллионов долларов.

«Мы заметили, что эти лоты вызвали большой интерес у азиатских коллекционеров. Однако ни один азиатский коллекционер и ни одно азиатское учреждение не владеют редким скелетом тираннозавра», - сказал сотрудник аукционного дома Christie’s Френсис Белин.

После Сингапура скелет тираннозавра выставят на несколько дней в Гонконге, после чего начнутся торги.

Стартовая цена – 15 миллионов долларов США.