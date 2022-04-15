Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин сообщил о планах по расширению реестра государственных слуг в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Аскар Жамбакин сообщил, что Указом Президента «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» поручено расширить реестр госуслуг.

«Сегодня у нас из общего числа 700 госуслуг более 94% доступно в электронном виде. Но значит ли это, что любая ваша проблема или любой вопрос будет решен без необходимости обращения в госорганы или без необходимости сбора предварительного пакета документов для получения госуслуги, и решится в один клик? Нет, к сожалению, это невозможно. И многие госуслуги – это подача заявки… И все те вещи, которые до заявки, сегодня в «тени» и никак не регламентированы, это так называемые подвиды», – пояснил спикер.

Между тем, по его словам, «реестр должен начать включать в себя все сценарии так называемых жизненных ситуаций».

«Мы посчитали, если мы все подвиды госуслуг расширим, то из 700 получим увеличение в 2,5 раза – около 2 тысяч подвидов может быть», – резюмировал вице-министр.