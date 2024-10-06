Референдум-2024: казахстанцы проголосовали в Южной Корее и Японии

При загранучреждениях Казахстана в 59 иностранных государствах образованы 74 участка референдума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Фото: teletype.in

Одними из первых участки для голосования казахстанцев по вопросу строительства АЭС открылись в Сеуле и Токио – в 3 часа ночи по времени Астаны. В это время там уже было 7 утра.

Голосование проходит в зданиях посольства Казахстана.

В Сеуле в 7 утра по местному времени начал работу участок №390. Здесь работают 5 сотрудников избирательной комиссии. Перед открытием участка прозвучал Государственный гимн. Первым избирателем, который сделал свой выбор, стала Камила Маутова. Она несколько лет находится в служебной командировке в Южной Корее.

«Референдум – это способ учесть точку зрения каждого гражданина и обеспечить прозрачность принятия решения по данному вопросу. Правительство таким образом пытается учесть все мнения, и мы, как граждане, должны активно выражать свою позицию путем участия в голосовании», - сказала она.

Корея и Япония находятся в одном часовом поясе. Поэтому в Токио также в 3 часа ночи по времени Астаны открылся 393-й избирательный участок. Здесь первыми проголосовали 18-летний студент Алмас Альжан и хирург Марлен Доскалиев. Он работает в одной из японских клиник.

«Я рад сегодняшнему референдуму. Для выражения своего мнения и для нашего будущего я пришел на участок и сделал свой выбор», - сказал врач из Казахстана.

Сеульский и токийский избирательные участки будут работать до 20:00. Затем в течение часа члены участковой избирательной комиссии подсчитают голоса и заполнят протокол. Этот документ онлайн отправят в МИД.

Как сообщалось, граждане Казахстана могут принять участие в республиканском референдуме по АЭС за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 59 иностранных государствах образованы 74 участка референдума.

Сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.