Руководитель Итальянского института по вопросам Азии Доменико Палмиери на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям остановился на работе Центральной комиссии референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

«Сегодня я посетил 12 избирательных участков в Астане и остался под большим впечатлением. Как и предыдущие выступающие, я также заметил, что люди настроены позитивно: молодежь активно участвует и выражает свою волю, семьи находят время прийти вместе с детьми. Все организовано очень хорошо. Народ Казахстана на этом референдуме выражает свою волю. От себя хочу пожелать всего наилучшего. Пусть все реформы успешно завершатся», - сказал спикер.