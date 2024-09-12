Референдум по строительству АЭС: генпрокурор обратился к казахстанцам

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

6 октября пройдет республиканский референдум по вопросу «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

Фото: пресс-служба ГП РК

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК опубликовала обращение заместителя генерального прокурора Жандоса Умиралиева в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре», сообщает Kazpravda.kz

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В соответствии с Указом Главы государства (Указ №636 от 02.09.2024г.) 6 октября 2024 года будет проведен республиканский референдум по вопросу: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Порядок его подготовки и проведения детально регламентирован Конституционными законами «О республиканском референдуме» и «О выборах в Республике Казахстан», в части, не противоречащей законодательству о референдуме.

В частности, опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» (ст.7-1 КЗ «О республиканском референдуме»).

Опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования.

Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п.9 ст.28 КЗ «О выборах в РК»).

За нарушение данных требований установлена административная ответственность по ст.120 КоАП.

Вместе с тем, с первых дней подготовки к референдуму органами прокуратуры отмечены факты нарушений требований указанных законодательных актов.

На сегодня установлено 8 фактов незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом.

В 6 случаях их провели физические лица, а 2-х – юридические лица, предварительно не уведомившие Центральную комиссию референдума.

По данным фактам органами прокуратуры уже привлечены четверо граждан и два юридических лица по части 3 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, на них наложены штрафы.

По остальным ведется работа по их привлечению к установленной ответственности.

Обращаем внимание, что свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, граждане и общественные объединения вправе выразить в ходе агитации на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации (ст.7 Конституционного закона «О республиканском референдуме»).

Собрания и митинги должны быть организованы и проведены в рамках Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

Несоблюдение требований к проведению мирных собраний влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Период агитации начался с 3 сентября и продлится по 4 октября 2024 года (до 24:00 часов).

В предшествующий день и в день референдума, то есть 5 и 6 октября 2024 года, она запрещена.

По Конституционному закону (п.2, 3, 4 ст.7 Конституционного закона «О республиканском референдуме») все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей их, месте печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов запрещено.

Не допускается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

Их несоблюдение влечет ответственность по статьям 102, 113 и 124 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, соответственно.

Также под запретом агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

За данное деяние виновное лицо подлежит уже уголовной ответственности по статьям 174 (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 179 (пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти, подрыву безопасности государства либо насильственному изменению конституционного строя РК) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии с Конституцией (ст.83) органы прокуратуры будут обеспечивать надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.

С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство.

#обращение #строительство #генпрокурор #АЭС #референдум

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