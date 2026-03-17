Референдум является проявлением зрелости политической системы и гражданского общества Казахстана – белорусский политолог

Граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с молодёжью, принимавшей активное участие в референдуме.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подчеркнул значимость вошедшего в историю дня всенародного голосования. Президент выразил уверенность в том, что Народная Конституция поведёт страну к новым достижениям и успехам. О политической культуре казахского общества и том, какие перспективы откроются перед Казахстаном после изменения Основного закона, побеседовали в интервью с белорусским политологом Всеволодом Шимовым.

– Всеволод Владимирович, Президент обратил внимание на то, что новая Конституция ориентирована прежде всего на молодёжь. По его словам, в Основной закон включены такие важные понятия, как волонтёрская деятельность, наука, инновации и искусственный интеллект. На Ваш взгляд, насколько это важно для эффективного развития страны в современных реалиях?

– Молодёжь – это будущее, поэтому политические изменения и должны быть ориентированы в первую очередь на молодое поколение, которое в скором времени примет эстафету власти. Если обновлённая Конституция и сформированная на её основе система управления будут более открыты к молодёжи, будут способствовать её карьерному продвижению, кадровому обновлению государства – безусловно, это будет успех для Казахстана.

– Отечественные и зарубежные наблюдатели отмечают, что все требования закона и демократические нормы были строго соблюдены. По словам Президента, общенациональный референдум прошёл на самом высоком уровне, открыто и справедливо. Как Вы оцениваете роль всенародного голосования в процессе политической модернизации страны?

– Референдум – это высшая форма народовластия, когда народ, являющийся источником власти, решает принципиальные вопросы в жизни государства. Очевидно, принятие новой Конституции как раз и относится к такому роду вопросов. Поэтому проведение конституционного референдума является, безусловно, проявлением зрелости политической системы и гражданского общества Казахстана.

Отмечу, что вопросы изменения Основного закона, как правило, принимаются через всенародное голосование в большинстве современных государств. Поэтому в данном случае Казахстан следует в русле политического мейнстрима. Кроме того, это формирует у населения чувство сопричастности к судьбе страны, что, в свою очередь, повышает легитимность властных институтов и обеспечивает устойчивость политической системы.

Референдум, безусловно, можно рассматривать как инструмент укрепления легитимности конституционных реформ. В демократическом государстве всенародное голосование обеспечивает максимально высокий уровень легитимности принятых решений, оспорить и дезавуировать которые весьма непросто, разве что после проведения повторного референдума.

– Эта Народная Конституция поведёт нас к новым достижениям и успехам, в этом нет никакого сомнения, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Как Вы знаете, на всенародное голосование изменения в Основной закон были вынесены по инициативе Президента. Насколько важен такой подход с точки зрения вовлечения граждан в государственное управление?

– В большинстве постсоветских государств, за редкими исключениями, Президент является ключевой политической фигурой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что глава государства является инициатором значимых политических изменений, в том числе конституционных реформ. В то же время, это может говорить об определённой слабости, незрелости других политических институтов – партий, гражданского общества. Однако в данном случае нужно учитывать специфику постсоветских стран, которые долгое время жили в условиях жёсткой однопартийной системы и не прошли того пути развития демократических политических институтов, как, например, страны ЕС. Поэтому сильная президентская власть, инициирующая политические преобразования и реформы, является вполне адекватной таким условиям.

– Президент отметил: Конституция, получившая всенародную поддержку и одобренная волеизъявлением граждан, – это важный ориентир на пути развития нашего государства. Как Вы оцениваете конституционные реформы  в Казахстане с точки зрения международной практики? Насколько предложенные изменения соответствуют современным тенденциям развития конституционного права?

– На мой взгляд, наиболее позитивным изменением является переход к однопалатному Парламенту. Это позволит ускорить процесс законотворчества, сделает его более эффективным, избавит систему принятия решений от избыточного в случае Казахстана звена. Перераспределение полномочий по формуле «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчётное Правительство» поможет сделать систему власти более устойчивой и сбалансированной. В целом все эти изменения лежат в русле современных политических практик.

– Одним из направлений реформ является перераспределение полномочий между ветвями власти. Как, на Ваш взгляд, это может повлиять на баланс политической системы страны?

– Это сделает систему власти более устойчивой. Казахстан, как и многие другие государства бывшего СССР, прошёл через этап сильного политического лидерства, когда управление оказывалось полностью завязано на главу государства и зависело от него. Сильный авторитетный лидер важен, особенно в условиях переходного периода, но такая система несёт в себе риски дестабилизации после его ухода. Именно поэтому важно выстроить систему институтов, систему сдержек и противовесов, которая станет несущей конструкцией государства, и по возможности будет минимально зависеть от конкретных фигур, занимающих те или иные должности. Как я понимаю, конституционная реформа в Казахстане нацелена именно на это.

– Новая Конституция – фундамент нашей Независимости и Суверенитета, – заявил глава государства, отметив, что Основной закон – незыблемая гарантия прав и свобод человека. По Вашему мнению, насколько новые конституционные нормы способны усилить защиту граждан?

– Если в стране по итогам конституционной реформы сложится более децентрализованная, плюралистичная модель власти, где центры принятия решений будут уравновешивать друг друга, это, несомненно, будет способствовать укреплению прав и свобод граждан. Один из рисков сверхцентрализованной системы власти – избыточная концентрация властных полномочий в одном центре, что порой может оборачиваться правовым произволом. Насколько я знаю, Казахстан в целом избежал подобных соблазнов, но децентрализация власти, безусловно, должна укрепить правовую защиту граждан.

– Можно ли рассматривать конституционную реформу Казахстана как инструмент укрепления политического курса Касым-Жомарта Токаева и повышения его дипломатического авторитета на мировой арене?

– Учитывая, что Президент является инициатором конституционной реформы, он может считать себя творцом обновленной политической системы, что, несомненно, будет способствовать укреплению авторитета лидера внутри Казахстана и поможет ему проводить задуманные реформы. На мой взгляд, конституционная реформа – это, прежде всего, внутреннее дело Казахстана, поэтому не думаю, что она как-то принципиально повлияет на позиции главы государства на международной арене.

– Самое главное, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, что граждане решительно поддерживают глубокие преобразования. Президент искренне убеждён, что, объединив усилия во имя общих интересов, казахстанцы оставят будущим поколениям Прогрессивный и Передовой Казахстан. На Ваш взгляд, какие долгосрочные последствия для политической системы страны могут иметь решения, принятые на референдуме?

– На мой взгляд, система управления станет более компактной и эффективной за счёт устранения избыточного звена – верхней палаты Парламента. Одновременно это позволит перераспределить полномочия в связке Президент – Парламент – Правительство, сделать государство более устойчивым, в большей степени опирающимся на институты и в меньшей степени зависимым от конкретных политических лидеров.

#мнение #реформа #конституция

