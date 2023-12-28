Реформы для развития

На встрече были обсуждены актуальные вопросы и результаты реализации реформ и инициатив Главы государства, направленных на качественные изменения во всех сферах жизни общества.

– 1 сентября Президент презентовал новый пакет реформ, посвященный социально-экономическому развитию страны, результатом которого станет повышение уровня жизни казахстанцев. Важнейшим условием позитивных перемен является активное участие в них гражданского общества. Отрадно, что представители граж­данского сектора Алматинской области традиционно активны и неравнодушны к общественно-политическим процессам, – отметила Аида Балаева.

Более 600 НПО и 36 крупных волонтерских организаций, работающих в регионе, занимаются социально важной работой, в том числе на сельском уровне.

Министр подчеркнула, что инициативы Президента не просто имеют долгосрочный эффект и закладывают крепкий фун­дамент для развития нашего государства – они дают конкретные результаты, влияющие на жизнь простых казахстанцев.

Аида Балаева рассказала о мерах, принимаемых ведомством в рамках поручений Главы государства. Так, принят Закон «Об общест­венном контроле», позволяющий обеспечить широкое участие граждан и НПО в управлении делами государства.

В рамках работы по развитию креативной индустрии разрабатывается отдельный пакет мер поддержки, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе. Обсуждаются подходы к изменению законодательства, предусматривающие ряд новелл по защите авторского права и интеллектуальной собственности, мер поддержки и преференций для деятелей креативной индустрии.

Утверждена и реализуется Концепция развития креативных индустрий на 2021–2025 годы. Правительством определены 43 видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии по основным 12 направлениям.

– Развитие креативных индустрий создаст новые высокодоходные доступные рабочие места, в первую очередь для молодежи, а также сформирует привлекательную сферу для самореализации лиц с инвалид­ностью и граждан, проживающих в отдаленной местности. Реформы заложат основу для положительных трансформаций в отечественной культуре и обеспечат ее переход из дотационной сферы в сектор, создающий высокую добавленную стоимость, обеспечив усиление престижа работников культуры, – озвучила перспективы глава ведомства.

В креативных индустриях сейчас заняты 95 тыс. человек, действуют 32 тыс. субъектов предпринимательства.

В ходе встречи министр также ответила на вопросы жителей Алматинской области, выслушала их предложения.

В частности, прозвучали предложения по усилению ответственности блогеров, администраторов пабликов, размещающих информацию, не соответствующую действительности и вводящую население в заблуждение. В этой связи Аида Балаева напомнила, что в июле принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», предусматривающий ответственность за распространение ложной информации – штраф от 20 до 100 МРП, а в случае повторов в течение года – административный арест на 10 суток. Данная норма по борьбе с дезинформацией уже начала действовать.

Были озвучены также вопросы о повышении религиозной грамотности населения, оказании поддержки в издании детской литературы.

В ходе личного приема граждан глава МКИ ответила на вопросы, связанные с повышением заработной платы молодых специалистов. Представители гражданского сектора региона попросили оказать поддержку в реализации проектов в сфере исторического и культурного наследия.

Рабочую поездку министра в Алматинскую область завершила встреча с представителями региональных и республиканских СМИ. Аида Балаева ответила на актуальные вопросы, касающиеся развития отечественной медиасферы.

Представителей СМИ интересовали основные новеллы законопроекта «О масс-медиа», меры, принимаемые министерством в целях повышения статуса журналистов, развития печатных изданий, профессиональной журналистики.

– Разработан и в первом чтении Мажилиса одобрен законопроект «О масс-медиа». В нем предусмотрены все условия для развития этой важной сферы. Мы работаем над созданием условий для вас, прорабатываем технические условия для создания качественного контента, будь то печатные издания или электронные СМИ, обеспечения доступа к информации лицам с ограниченными возможностями. Более 6 000 журналистов прошли обучающие курсы. Работа в этом направлении будет продолжена в 2024 году, – отметила Аида Балаева, обращаясь к представителям медиа.