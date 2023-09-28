Регионы с самыми плохими дорогами назвал министр транспорта

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент

На брифинге в Астане министр транспорта РК Марат Карабаев назвал регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию дорог, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Что касается в целом регионов-лидеров и аутсайдеров, это методика, согласно которой определяется состояние дорог в хорошем или удовлетворительном состоянии. Если так смотреть, то у нас лидером является Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области. Это регионы, где состояние автодорог хорошее и удовлетворительное. В том числе республиканского значения свыше 90%. А аутсайдеры, мне кажется, и министерство, и общественность знает, это Атырау, Актобе и ЗКО. Самый большой аутсайдер, скорее всего, ЗКО", - сказал министр.

Он отметил, что правительство значительно поддержало и выделило на 50% средств больше Западно-Казахстанской области.

"Было поручение президента по этому поводу, именно по увеличению качества дорог ЗКО. В этом году планируем от 46 до 51% дойти. Но это не предел. Финансы выделяются. Очень необходимо, чтобы местные исполнительные органы активизировали работу по улучшению дорог в регионе", - резюмировал Карабаев.

Ранее о качестве автодорог в стране высказался глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента 1 сентября.

"Требуется в кратчайшие сроки решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это "родовые болезни" данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года", – заявил Токаев.

По словам президента, все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности.

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