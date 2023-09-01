Качество автодорог не выдерживает критики – Токаев назвал "родовые болезни" отрасли

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О качестве автомобильных дорог в стране высказался глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию. Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это «родовые болезни» данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года», – заявил Токаев.

По словам президента, все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности.

«Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более 4 тысяч километров автомобильных дорог. В целом Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача», – озвучил задачу глава государства.

Токаев отметил, что доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших 3 лет должна достичь не менее 9%. Для этого, по его мнению, принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры», – резюмировал президент.

#Токаев #президент #дороги #послание #критика

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