Регламент под фундамент

В течение двух суток производилась непрерывная заливка фундамента новой дымовой трубы, и эта работа успешно завершена. Потребовалось около двух тысяч кубов бетона класса М 350, уточняет пресс-служба АО «Севказэнерго».

Как пояснили специалисты, фундамент – критически важная конструкция, его заливка непрерывным методом повышает прочность.

После заливки бетона будут проведены работы по гидроизоляции в местах контакта с грунтом. В течение 28 дней специалисты намерены контролировать естественное высыхание и набор прочности фундамента.

Ориентировочно в середине июня на высохшем основании будет установлена скользящая опалубка, после чего 80 сотрудников ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» из Усть-Каменогорска приступят к возведению ствола железобетонной трубы.

По проекту она будет иметь коническую форму, высота достигнет 180 метров. Нынче планируется возвести железобетонный ствол, а ввод трубы в работу запланирован на лето 2024 года.