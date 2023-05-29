Регламент под фундамент Свежий выпуск 29 мая 2023 г. 2:30 2 Андрей Кратенко В Петропавловске полностью залили фундамент для новой трубы ТЭЦ-2, и строительная площадка стала напоминать космодром, если посмотреть на нее сверху. В течение двух суток производилась непрерывная заливка фундамента новой дымовой трубы, и эта работа успешно завершена. Потребовалось около двух тысяч кубов бетона класса М 350, уточняет пресс-служба АО «Севказэнерго». Как пояснили специалисты, фундамент – критически важная конструкция, его заливка непрерывным методом повышает прочность. После заливки бетона будут проведены работы по гидроизоляции в местах контакта с грунтом. В течение 28 дней специалисты намерены контролировать естественное высыхание и набор прочности фундамента. Ориентировочно в середине июня на высохшем основании будет установлена скользящая опалубка, после чего 80 сотрудников ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» из Усть-Каменогорска приступят к возведению ствола железобетонной трубы. По проекту она будет иметь коническую форму, высота достигнет 180 метров. Нынче планируется возвести железобетонный ствол, а ввод трубы в работу запланирован на лето 2024 года. #ремонт #Петропавловск #РК #ТЭЦ-2 #труба #фундамент