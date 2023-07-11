Рэкет по-соседски

Колонка обозревателей
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Игорь Прохоров

Отсутствие порядка в жилищно-коммунальных отношениях ведет к конф­ликтам среди жильцов многоэтажек. Складывается твердое убеждение, что сами горожане свои коммунальные проблемы решить не в состоянии. Вот типичный пример.

В одной столичной пятиэтажке рвутся трубы, канализационные стоки текут в подвал. КСК латает дыры, но ненадолго. Через неделю ситуа­ция повторяется. Естественно, нужно делать капитальный ремонт, закупать материалы. КСК отнекивается.

– Денег нет, специалистов тоже, – объясняет председатель.

Он уже научен горьким опытом. Жильцы откажутся платить, а бесплатно работать на них никто не будет.

Местные власти тоже «стоят в сторонке».

– Ваша собственность – вы и разбирайтесь, – такая «гениальная» мысль часто посещает отдельных чиновников.

Что же тогда? В доме появляется инициативная группа, уставшая нюхать зловонные стоки. Она ищет новые трубы, оборудование. Естественно, сами жильцы установить их не могут. Приходится обращаться в частные фирмы. Те, пользуясь некомпетентностью жильцов, ломят цены, предлагают фантастические варианты ремонта, чтобы нажиться. Инициативная группа, будучи не в силах проверить обоснованность расценок, начинает обход всех жильцов. Буквально ловят за руки людей у подъездов и квартир, не дают зайти в дом, пока не заплатят. Бывает, оскорбляют, преследуют тех, кто отказывается сдавать немалые деньги. Ведь расценки на ремонт канализации доходят до 80–100 тысяч с каждой квартиры! Особенно достается пенсионерам и одиноким жильцам. Они не в силах постоять за себя против сборщиков, которых, в отличие от ума, громким голосом и силушкой природа не обидела. Только жильцы все равно сопротивляются. Почему они должны сдавать деньги неизвестно кому?

К тому же специалисты разъяс­няют, что «крикуны» иногда сами виноваты в своих проблемах. Без разрешения устанавливают мощные стиральные машины не в санузлах, а на кухнях, где сливные устройства к таким нагрузкам не приспособлены. Еще самовольно добавляют в ванных комнатах унитазы, биде, джакузи, что противоречит СНИПам.­ Но инициаторы сборов к таким разъяснениям не прислушиваются.

Незаконные поборы превращается в форменное вымогательство. Ведь их инициаторы не обладают никакими юридическими полномочиями, нигде не зарегистрировали свое «общественное объединение», интересы всех жильцов, естественно, не представляют. Более того, часть из них давно не ходит на работу, отщипывая себе на зарплату из сборов.

В многоэтажках создается нездоровая обстановка, когда люди боятся выйти на улицу, опасаясь неприятных встреч с инициативной группой. Впрочем, бывает, и сборщикам крутая «ответка» прилетает… Тогда разговоры о ремонте на время затухают, зловонные ручейки текут дальше. Тем временем атмосфера в доме накаляется, соседи ненавидят друг друга, того и гляди до уголовщины дело дойдет.

Нужны ли эти «параллельные власти» – инициативные группы без юридического статуса? По всей видимости, нет. Произвол и некомпетентность в коммунальной сфере грозят не только авариями и катастрофами, но также бурным ростом рэкета «по-соседски». Это не тот случай, когда частная инициатива граждан идет на пользу.

Нам скажут: КСК показали свою полную беспомощность, ОСИ – бессилие. С другой стороны, в городе есть ряд примеров, когда неплохо показали себя частные управляющие компании. Им, не без проблем, но удается и взносы собирать, и средства на ремонты аккумулировать. Есть и другие варианты.

Конечно, многие горожане и такими схемами недовольны категорически. Мол, управляющую компанию тоже не заставишь отчитаться о расходах. Но тогда, видимо, нужно возвращаться к проверенным методам – государственным домо­управлениям, объединявшим много домов, где будут и специалисты, и техника, и возможности взносы собрать. Можно ведь и такой проект рассмотреть, раз отдельные жильцы отказываются платить за ремонт и коммуналку, то надо вычитать эти суммы у них автоматически со всех источников доходов.

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#город #ЖКХ #ОСИ #кск #капремонт #соседи #домо­управление

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