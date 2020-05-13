Рекордное количество выпускников планируют сдать ЕНТ-2020

В Казахстане рекордное количество - 82% выпускников планируют сдать ЕНТ-2020, передает Kazpravda.kz
cо ссылкой на пресс-службы Министерства образования и науки РК.
По информации ведомства, количество желающих принять участие в ЕНТ в этом году составляет более 130 000 человек, из которых 20 454 – выпускники школ прошлых лет и выпускники колледжей. С целью исключения массового скопления людей прием заявлений для участия в ЕНТ проводился в формате онлайн с 15 апреля по 10 мая 2020 года.
Директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов отметил, что новый формат подачи заявления позволил существенно увеличить количество желающих сдать ЕНТ.
"Есть рекорд: 82%! Именно столько выпускников текущего года зарегистрировались на ЕНТ. Наконец-то преодолели ежегодную отметку в 70%. Все-таки онлайн-формат дает много преимуществ, и самое главное - свободу выбора. Никто не мог повлиять на выбор школьника и запретить сдавать ЕНТ. К сожалению, ранее были факты, когда ученикам, показывающим не самые лучшие результаты, школы, так или иначе, могли ограничивать возможность сдачи тестирования. Теперь в этом вопросе выпускникам предоставляется полная свобода", – сообщил Дидар Смагулов.
Отмечается, что для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, и лиц, окончивших организации образования за рубежом, прием документов на ЕНТ-2020 продлен до 15 мая 2020 года.
"Результаты ЕНТ выдаются в день тестирования, а также публикуются на официальном сайте Национального центра тестирования. При обнаружении у абитуриентов запрещенных предметов в ходе запуска на тестирование поступающий не допускается на данное тестирование, а также на последующие ЕНТ в текущем году. Стоит отметить, что после завершения ЕНТ до 25 августа календарного года будет производиться анализ видеозаписей, в случае обнаружения у поступающего запрещенных предметов результаты ЕНТ и конкурса будут аннулированы", – дополнили в МОН.