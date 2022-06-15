Рекордного наплыва туристов ждут этим летом в Баянауле

Старт сезона

В Баянауле этим летом ждут 120 тыс. туристов – вдвое больше, чем отдыхали здесь в прошлом году.

Официальное открытие сезона пройдет в эти выходные. В целом на лето запланировано проведение 11 культурно-досуговых мероприя­тий, в том числе ярмарка ремесел, языковой лагерь, гастротур. Сотрудники Баянаульского национального парка готовы проводить экскурсии по 13 маршрутам.

Сейчас в курортной зоне работают 46 домов отдыха, которые одномоментно могут принять 4 600 человек. В районном акимате считают, что благодаря открытию границ вырастет и поток гостей из России.

Но такая нагрузка обостряет вопрос утилизации стоков. Дело в том, что все дома отдыха на озерах Жасыбай и Торайгыр используют септики, откуда отходы вывозят в райцентр Баянаул. По заверениям акима района Серика Батыргужинова, канализационная система в поселке работает на пределе, поэтому нужно строить отдельные сети для зоны отдыха.