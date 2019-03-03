Ректоров ряда казахстанских медвузов выберут в онлайн-режиме
На этой неделе министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел онлайн-собеседования с кандидатами на пост ректора Медицинского университета Астаны. Данная практика показала себя хорошо, поэтому в ближайшее время ряд казахстанских медвузов также обзаведутся руководителями в подобном формате, передает Kazpravda.kz.
Как сообщается на странице госпрограммы "Цифровой Казахстан" в Facebook, столичный медвуз в итоге возглавил доктор медицинских наук Дайнюс Павалкис. Ранее он возглавлял Министерство образования Литвы, а в последнее время курировал вопросы академической, научно-исследовательской и клинической деятельности в КазНМУ им. Асфендиярова.
Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, претендентам нужно было заранее подать заявку, а затем защитить презентацию с предложениями по улучшению медуниверситета. Последний этап транслировался в прямом эфире на официальной странице Министерство здравоохранения Республики Казахстан в Facebook. Всего трансляцию посмотрели более 15 тыс. пользователей.
"Министерство сейчас готовит медицинские университеты к тому, чтобы они стали университетскими клиниками. Но мы поняли, что существующий кадровый потенциал не позволяет нам достичь этой цели. Поэтому объявили международный конкурс на вакансии ректоров, председателей правления университетов. Многие считали, что рассмотрение кандидатов и принятие окончательного решения будет за закрытыми дверьми. Но министр принял решение запустить онлайн-трансляцию не только собеседования, но и обсуждения итогов рабочей комиссии по отбору самого достойного кандидата. Многие не верили что такое возможно, но это случилось!" – поделился вице-министр здравоохранения Олжас Абишев.
В дальнейшем практика прозрачного назначения ректоров медвузов станет постоянной. Минздрав уже объявил конкурс на вакансию руководителей: Медицинского университета города Семей, Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Оспанова, Карагандинского государственного медицинского университета.