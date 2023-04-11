"Ректоры вузов должны быть заинтересованы в создании условий для студентов" – вице-премьер о дефиците общежитий

Правительство, Общество, Образование
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Как отметил Алтай Кульгинов, дефицит студенческих общежитий в республике ежегодно растет и, если эту проблему не решить своевременно, она будет только усугубляться.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов провел встречу с ректорами вузов и инвесторами по вопросу строительства студенческих общежитий, посетил Академию наук «Ғылым ордасы», Казахский национальный университет им. аль-Фараби, стройплощадку Национального научного центра инфекционных болезней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В Алматы расположены 35 вузов, в которых обучаются более 188 тысяч студентов, из них свыше 120 тысяч – иногородние. В этой связи остро стоит вопрос нехватки мест в общежитиях. Если в республике дефицит койко-мест составляет 70 тыс., почти половина из них – свыше 30 тыс. – в Алматы.

Для системного решения данного вопроса в Алматы впервые в стране был открыт Проектный офис, задачей которого стало создание условий для эффективного партнерства всех участников: инвесторов, вузов, акимата, АО «Финансовый центр». На сегодня в Проектный офис, работающий по принципу «одного окна», обратились свыше 70 инвесторов. Данная работа проводится по поручению президента, разработан механизм субсидирования, упрощены процедуры получения земельного участка и др.

На встрече с ректорами вузов и предпринимателями, участвующими в строительстве общежитий, были обсуждены проблемные вопросы. В частности, прозвучало предложение субсидировать общежития с небольшим количеством койко-мест, уменьшив порог со 100 до 50, повысить размер господдержки при реконструкции зданий под общежития с 92 до 230 МРП.

Алтай Кульгинов отметил, что вопрос дефицита будет решаться не только за счет бюджетных средств, в случаях, где можно привлечь инвесторов, будут использованы частные вложения. Поэтому необходимо максимально содействовать инвесторам, выразившим желание строить новые общежития, реконструировать имеющиеся и переоборудовать здания под жилье для студентов.

Кроме того, вице-премьер поручил выработать дорожную карту для каждого проекта и привлечь к работе Проектного офиса специалистов в сфере архитектуры и строительства.

«Дефицит студенческих общежитий в республике ежегодно растет. Если эту проблему не решить своевременно, она будет только усугубляться. Ректоры вузов должны быть заинтересованы в создании условий для студентов, в свою очередь, со стороны Правительства будет оказана всемерная помощь инвесторам. Проектный офис Алматы должен стать примером для других регионов, в которых нехватка мест в студенческих общежитиях также актуальна», — подчеркнул вице-премьер.

Он также посетил комплекс научных объектов «Ғылым ордасы», включающий в себя Национальную академию наук, научно-исследовательские институты, Научный архив и другие, требующие капитального ремонта. В скором времени работы будут проведены.

Основным структурным подразделением предприятия является Центральная научная библиотека, содержащая 6 млн книг. Для сохранения материалов, значительная часть которых не имеет копий, создан Центр реставрации и консервации редких книг, рукописей и архивных материалов, укомплектованный уникальным оборудованием.

Кроме того, заместитель премьер-министра РК побывал в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, где также остро стоит вопрос общежитий. Совместно с Московским инженерно-физическим институтом на базе университета реализуется 100 проектов, ведется работа по их коммерциализации.

Пандемия Covid-19 продемонстрировала важность всеобщего медицинского обеспечения и готовности к чрезвычайным ситуациям, поэтому заместитель премьер-министра посетил строящееся здание Республиканского научного центра инфекционных болезней. Больница, рассчитанная на 350 коек, будет оборудована в соответствии с актуальными стандартами здравоохранения, обеспечивая нужды растущего города в лечении инфекционных заболеваний.

По итогам ознакомления с объектом было поручено завершить строительство центра в установленный срок.

 

#Алматы #ВУЗы #проблема #вице-премьер #общежития

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