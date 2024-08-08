Религиозных радикалов задержали в ряде регионов Казахстана

Один из них проходил подготовку в зарубежных лагерях террористов

Фото: пресс-служба КНБ РК

В рамках противодействия терроризму в июле-августе текущего года КНБ при содействии органов полиции и координации прокуратуры проведен ряд мероприятий в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях, сообщает Kazpravda.kz

В результате задержаны и с санкции суда взяты под стражу 5 граждан Казахстана. По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке людей в целях организации террористической деятельности.

При обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

«Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства», – говорится в официальном сообщении.

Также в КНБ добавили, что проводятся досудебные расследования по статьям 174, 256, 259 УК РК.