Ремонт парковки начали в аэропорту Алматы

Пресс-служба аэропорта Алматы сообщила об изменении движения на привокзальной площади из-за капитального ремонта, передает Kazpravda.kz.

"В связи с капитальным ремонтом в парковочной зоне терминала движение автотранспорта может быть затруднено. Администрация изменила схему движения на привокзальной площади. Изменен маршрут движения автобуса на территории аэропорта. Автобус заезжает с улицы Майлина и, не подьезжая к зданию терминала, по выделенной полосе выезжает на улицу Ахметова", - говорится в сообщении.

По информации воздушной гавани, для выезда с территории аэропорта пассажиры могут воспользоваться всеми шестью пунктами выезда на улицу Майлина. Также открыт дополнительный выезд с территории аэропорта через многоуровневый паркинг на улицу Ахметова.

"В часы пик открывается шлагбаум, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд автомобилей с территории аэропорта. Для разгрузки транспортного потока перед зданием терминала выделена дополнительная третья полоса для высадки пассажиров. Используя эту полосу, водители могут высаживать и забирать своих пассажиров, не блокируя выезжающие с парковки автомобили", - отметили в аэропорту.

Также в пресс-службе напомнили, что во избежание скопления автотранспорта перед выездом с территории аэропорта настоятельно рекомендуется заблаговременно оплачивать парковку. Для этого необходимо воспользоваться паркоматами, установленными перед входом в терминал. Оплата принимается картами, наличными и приложением Каспи QR.

"Принимаются все необходимые оперативные и технические меры, чтобы разгрузить движение на территории аэропорта", – заверили в пресс-службе аэропорта.