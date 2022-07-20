Решение проблемных вопросов жителей регионов необходимо довести до конца – Премьер-министр

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных по итогам рабочей поездки в Акмолинскую область 27 мая 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Участники совещания обсудили проводимую работу по переводу региона на современные методы селекции, ужесточению санитарных требований к предприятиям, осуществляющим забой сельхозживотных, и стимулированию поставок сырья для мясоперерабатывающих предприятий.

Кроме того, рассмотрены вопросы финансирования программ субсидирования сельского хозяйства региона, создания единой цифровой платформы по учету сельхозтехники, обеспечения области необходимым объемом мазута и строительства ТЭЦ в городе Кокшетау.

Также обсуждены проекты по реконструкции канализационно-очистных и строительству водоочистных сооружений в Кокшетау, вопросы финансирования проектов развития водоснабжения сельских населенных пунктов, повышения доли дорог в нормативном состоянии и локализации производства компонентов сельхозтехники.

Вместе с тем участники совещания рассмотрели дополнительные меры подготовки квалифицированных кадров для АПК, варианты финансирования строительства школ в области, а также механизмы регулирования торговой деятельности и поддержки отечественных товаропроизводителей полимерной упаковки.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр РК подчеркнул, что исполнение поручений по Акмолинской области и другим регионам, данных в рамках рабочих поездок, необходимо держать на особом контроле.

"В них отражены практические проблемные вопросы конкретных регионов и конкретных жителей. Их надо решать. Поэтому хочу еще раз акцентировать внимание – все озвученные вопросы необходимо довести до конца", – сказал Алихан Смаилов.