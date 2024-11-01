Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде

Общество
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В Кызылорде состоялся ІХ Республиканский форум отцов «Тәрбие тал бесіктен» («Воспитание начинается с колыбели»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Цель форума - развитие института отцов и семьи, определение значимости роли отцов в воспитании детей, а также обмен опытом в воспитании.

«Как известно, в Послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что «в дошкольном воспитании и обучении наряду с государством ответственны родители». Семья является основным источником формирования ценностей подрастающего поколения. Это базовый социальный институт, функционирование которого напрямую влияет на благосостояние и стабильность государства», - отметил, приветствуя участников форума, зампредседателя Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Биржан Алимжанов.

В программе были панельные сессии на следующие темы: «Роль отца в формировании образа мужчины: ответственность, мужество, уважение», «Семья и безопасность», «Осозанное родительство», «Важность спорта и здоровья для мужчин».

Также каждый участник форума отцов получил в подарок книгу казахстанского автора, главного редактора журнала Forbes Kazakhstan на казахском языке Бакытжана Букарбая «Заманмен санасқан 30 әкенің хикаясы». Это сборник личных историй и размышлений наших современников о воспитании детей.

Участие приняли региональные руководители республиканского Союза отцов, представители интеллигенции, эксперты в области семейной политики, представители международных организаций, местных исполнительных органов, НПО - всего около 200 человек. Тематика встречи была определена, исходя из ориенторов, заданных главой государства в своем Послании.

 

#дети #общество #воспитание #отцы

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