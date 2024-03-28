Четыре тонны насвая на 20 млн тенге уничтожили в Астане

В результате рейдовых мероприятий наблюдается снижение незаконных действий в разных районах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала рейда в столице проверили около 700 торговых точек. Полицейские совместно с районными акиматами выявили 145 фактов реализации некурительной табачной продукции, в том числе подпольные цеха по производству насвая.

Так, по Астане изъято 4 тонны насвая, стоимость которого превышает 20 млн тенге. Вся конфискованная продукция была уничтожена.

За неделю рейдовых мероприятий только в районе «Нура» проверено около 90 магазинов.

По словам полицейских, торговым точкам, незаконно реализующим некурительные табачные изделия, и продавцам вейпов грозит штраф в размере 25 МРП, или 92 300 тенге.

В Сарыаркинском районе обследовано 23 объекта предпринимательства. Из них 2 владельца магазинов оштрафованы. Кроме того, по району изъято около 60 килограммов насвая.

В городской администрации добавили, что рейды по торговым точкам столицы проходят ежедневно.