Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В селе в Абайской области, где ранее ввели режим ЧС, сибирскую язву не обнаружили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Напомним, 20 сентября 2023 года в селе Жетыжар Бескарагайского района ввели режим ЧС из-за подозрения на сибирскую язву у одного из сельчан.

Сейчас житель села Жетыжар продолжает получать лечение. Состояние больного в динамике с улучшением, температура в норме.

Был проведен повторный консилиум врачей.

Результаты ПЦР и бактериологических исследований на сибирскую язву, серологических исследований РПГА отрицательные, отметили в акимате.

В Жетыжаре ежедневно проводится клинический осмотр всех животных с обязательной термометрией, подозрительных и больных животных не выявлено. В животноводческих помещениях и подворьях проведена профилактическая дезинфекция.

#село #ЧС #Абайская область #акимат #сибирская язва

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