Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась

В селе в Абайской области, где ранее ввели режим ЧС, сибирскую язву не обнаружили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Напомним, 20 сентября 2023 года в селе Жетыжар Бескарагайского района ввели режим ЧС из-за подозрения на сибирскую язву у одного из сельчан.
Сейчас житель села Жетыжар продолжает получать лечение. Состояние больного в динамике с улучшением, температура в норме.
Был проведен повторный консилиум врачей.
Результаты ПЦР и бактериологических исследований на сибирскую язву, серологических исследований РПГА отрицательные, отметили в акимате.
В Жетыжаре ежедневно проводится клинический осмотр всех животных с обязательной термометрией, подозрительных и больных животных не выявлено. В животноводческих помещениях и подворьях проведена профилактическая дезинфекция.