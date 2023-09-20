Режим ЧС объявили в селе Абайской области

На въезде в Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села.

Фото: Kazpravda.kz

Акимат Абайской области сообщил о введении режима ЧС в селе Жетыжар, передает Kazpravda.kz.

По информации областной администрации, у жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание "сибирская язва". Пациент сдал ПЦР-тест.

"На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - сообщили в пресс-службе.

На въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села.

Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.

В акимате напомнили, что сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана через употребление зараженной пищи или воды, а также через порезы или царапины на коже.

Жителей района призывают не поддаваться панике, не распространять неверные слухи и полагаться только на официальную информацию.