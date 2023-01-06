Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане

Международное сотрудничество , Экономика , Транспорт
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Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана продлил режим «открытого неба» в нашей стране до конца 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Фото: Kazpravda.kz

Сделано это в реализацию поручений президента страны по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов.

«Открытое небо» предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании, напомнили в МИИР.

«Режим «открытого неба» действовал в 12 международных аэропортах городов Астаны, Алматы, Тараза, Шымкента, Актау, Семея, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска, Кокшетау и Туркестана. По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области данный режим для развития региона внедрен также в Международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой.

Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана», – подчеркнули в ведомстве.

 

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