Фото: пресс-служба театра

В этом году Казахстан заявил о себе на одной из самых престижных культурных площадок Европы – Венском оперном фестивале. Среди четырех режиссеров, приглашенных со всего мира для участия в проекте, оказался и представитель «Астана Опера» Еренбак Тойкенов, сообщает Kazpravda.kz

Молодой постановщик работал в команде с известным британским режиссером Тимом Клейдоном над оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» (Così fan tutte).

«Это была коллаборация творческих людей со всего мира. Для меня было невероятно интересно не только работать плечом к плечу с маэстро Тимом Клейдоном, но и почувствовать ритм жизни разных творческих школ. К моему удивлению, на одной площадке одновременно шла работа над четырьмя постановками – это редкий и уникальный опыт», – рассказал Еренбак Тойкенов.

В первый же день репетиций участники познакомились: артисты приехали из самых разных уголков мира – от Америки и Канады до Испании, Италии и Китая. В постановке Еренбака Тойкенова «Così fan tutte» участвовали в основном певцы из США, а также солистка из Великобритании и сопрано из России.

Молодой режиссер провел прослушивания, ознакомительный тренинг на английском языке, а затем начались полноценные репетиции вместе с Тимом Клейдоном.

«Маэстро высоко оценил мою работу и даже обратился к руководству фестиваля с просьбой доверить мне завершение постановки. В результате я поставил весь второй акт, провел оркестровые и технические репетиции, работал со сценографом. Это, пожалуй, самые яркие впечатления за последний год», – поделился Еренбак Тойкенов.

Особая атмосфера Вены, родины Моцарта, стала для участников постановки источником вдохновения. Певцы во главе с Еренбаком Тойкеновым успели побывать в доме композитора, а также спустились в знаменитый подвал, где некогда сам Моцарт пил вино. Сегодня это камерный концертный зал, где труппа дала три аншлаговых концерта.

«В Вене имя Моцарта знают даже дети – оно стало частью бренда страны, его портрет изображают даже на шоколаде. Мне хотелось бы, чтобы и у нас было подобное отношение, например, к Ахмету Жубанову, Мукану Тулебаеву, Нургисе Тлендиеву, чтобы их знали и ассоциировали с Казахстаном во всем мире. Но для этого, конечно, нужна пропаганда, культурный маркетинг. Это вопрос будущего», – отметил режиссер.

По мнению Еренбака Тойкенова, оперное искусство невозможно без системной подготовки артистов, и здесь Казахстану предстоит пройти путь.

«Очень полезно проводить тренинги для певцов, как в балете утро начинается с классического урока. Это помогает артисту быть в форме не только физически, но и эмоционально. Помимо этого, опера требует не только вокала, но и актерского мастерства. Оперного певца можно сравнить с самолетом: если одно крыло – это вокал, а другое – актерская игра, взлететь он сможет только при гармонии обоих, – говорит Еренбак Тойкенов.

Именно поэтому в своей педагогической работе режиссер «Астана Опера» уделяет внимание системе Станиславского и наследию Шаляпина, развивая у студентов навыки оперного актера. Он учит их владеть сценическим боем, уметь падать, умирать на сцене, работать с оружием.

По его мнению, будущее оперы в Казахстане – за комплексным подходом, где певец будет мыслить не только как музыкант, но и как драматический артист.

«Сегодня в профессиональной среде все чаще поднимается вопрос о самом определении профессии. Само выражение «оперный певец» звучит ограниченно, ведь оно подразумевает лишь умение петь. Тогда как подлинное искусство оперы требует большего – способности мыслить и действовать как актер. Недаром в ряде вузов уже начали использовать термин «оперный актер». Такая формулировка сразу задает иную планку для студентов: на сцене нельзя просто воспроизводить ноты, нужно создавать живую роль, сочинять образ, проживать судьбу героя. Музыкальные партии исполняют оркестровые инструменты – струнные, духовые, – а задача человека на сцене куда глубже: соединить голос и драматическое искусство, чтобы музыка обрела лицо и душу. Сам Федор Шаляпин когда-то говорил, что он не оперный певец, а именно оперный актер. В этом суть профессии, к которой стремится современная опера», – заметил Еренбак Тойкенов.

По его словам, именно такие встречи, как Венский фестиваль, становятся важным стимулом для развития отечественной школы.

«Мне посчастливилось оказаться в числе четырех режиссеров, приглашенных со всего мира. Этот опыт невозможно переоценить – он вдохновляет и дает понимание, что мы движемся в правильном направлении. Хочется, чтобы и казахстанская опера в будущем ассоциировалась во всем мире с высоким качеством и своей неповторимой школой», – подытожил Еренбак Тойкенов.

Так, участие молодого режиссера в Венском оперном фестивале стало одновременно и личной творческой победой, и шагом к признанию Казахстана на международной оперной сцене.