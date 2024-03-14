«Резиновые» квартиры с иностранцами обнаружили в Алматинской области

В 278 домах были прописаны более 12 тысяч граждан других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, среди этих домов имелись как жилые, так и несуществующие адреса.

«К примеру, в одном из домов села Батан Карасайского района были зарегистрированы более 300 иностранных граждан. По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст.394 УК РК «Организация незаконной миграции». Также выявлены факты неуплаты 79 млн тенге налогов тремя тысячами трудовыми мигрантами в госказну, по ним проводится работа по взысканию. Более того, 29 мигрантов, подлежащих выдворению по решению суда, и 43 мигранта, совершивших уголовное правонарушение, не были выдворены из страны», — пояснили в надзорном органе.

В целом прокуратурой Алматинской области выявлены более 600 нарушений миграционного законодательства и к дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников миграционной полиции.

В пресс-службе добавили, что в данное время ведется работа по устранению нарушений.