Резолюцию, осуждающую сожжение священных книг, приняли в ООН

СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг, следует из результатов голосования.

"(Совет. — Прим. ред.) осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека", - говорится в документе.

Так, представители 28 стран проголосовали за, 12-ти — против и семь делегатов воздержались. Голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ в связи с сожжением Корана в Швеции. Россия поддержала эту резолюцию, но голосовать не смогла, так как не является членом совета.

Орган ООН призывает государства пересмотреть свои национальные законы, политику и правоприменительные рамки для выявления пробелов, которые могут помешать судебному преследованию за призывы к ненависти на религиозной почве или действия, "подстрекающие к дискриминации, вражде и насилию".

"Совет настоятельно призывает верховного комиссара ООН по правам человека и все соответствующие специальные процедуры Совета по правам человека в рамках их соответствующих мандатов осудить призывы к религиозной ненависти, включая акты осквернения священных книг", — уточняется в документе.

Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи устроившего акцию иммигранта для суда над ним, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.