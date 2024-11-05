Результат президентских реформ – новые школы, больницы и рост соцподдержки

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Корлан Жусупбаева, эксперт Института евразийской интеграции

Реформы в социальной сфере традиционно субъективно обсуждаются в широких кругах и экспертном сообществе. Причина этому всегда одна – очень много людей задействовано как в качестве реализаторов, так и получателей господдержки.

Фото: facebook.com/ieikz

В последнее время ряд экспертов поднимают вопрос, насколько эффективно и оперативно реализуются президентские реформы в социальном блоке. В поисках объективного понимания картины легко увязнуть в сухих цифрах и отчетах, но давайте попробуем разглядеть за ними суть происходящего.

Сегодня почти половина государственного бюджета направляется на социальные нужды страны. Статистика здесь лишь отражает цифры, за которыми скрываются конкретные шаги, направленные на повышение качества жизни каждого гражданина. В 2024 году на социальное обеспечение был выделен 1 трлн тенге – существенный рост по сравнению с предыдущим годом. И этот прогресс – результат последовательной работы по поддержке самых уязвимых групп граждан, где главная ставка делается на долгосрочные результаты.

Образование стало важнейшим направлением этой стратегии. Проект «Комфортные школы» – это 70 уже готовых новых школ, где более 90 тысяч детей начали обучение в этом году. Очередной важный шаг на пути к тому, чтобы каждый ребенок получил доступ к качественному образованию. Молодые ученые тоже чувствуют поддержку – для них открываются возможности для научных открытий благодаря крупнейшим за всю историю страны государственным грантам. И это лишь начало: инвестиции в науку и образование – фундамент, на котором строится наше будущее, и благодаря которому учителя и ученые становятся элитой современного казахстанского общества.

Социальные выплаты также не остались без внимания: все пособия, включая пенсии и выплаты на рождение ребенка, выросли на 7%. Появился новый механизм для тех, чья работа сопряжена с рисками для жизни. Это показывает, что государство готово реагировать на вызовы, находить решения и поддерживать тех, кто этого особенно нуждается.

Кроме того, ни одна социальная реформа не может быть эффективной без участия местных властей. Депутаты районных уровней стали реальным связующим звеном между жителями и государством. Они знают, что нужно конкретным людям в их регионах, будь то строительство новой школы или поддержка социальных выплат. Именно их работа превращает решения на бумаге в реальные перемены на местах.

Вопросы и критика в обширном социальном поле будут всегда, но реальные перемены говорят сами за себя. Простой анализ этого направления президентской политики дает возможность для более взвешенного взгляда на достижения текущих реформ. 

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