Результаты впечатляют Общество 11 декабря 2023 г. 6:00 279 Лилия Сыздыкова Итоги ряда социально значимых проектов Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике подвели в Астане. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова В столице состоялась встреча министра культуры и информации – председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аиды Балаевой с участницами программы «Гендерное равенство» АО «Самрук-Қазына». Министр отметила, что национальной комиссией реализуется комплекс социальных и интеграционных проектов, направленных на продвижение приоритетов реформ и принципов концепции «Слышащее государство». В 2023 году комиссией успешно реализовано три совместных благотворительных проекта с АО «Самрук-Қазына». Так, в рамках широкомасштабного социального проекта по оказанию медицинских консультаций и медиативно-правовой и психологической помощи для жителей отдаленных аулов был запущен «Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», который с 26 апреля по 5 декабря объехал 121 отдаленную станцию в 17 регионах страны. – При поддержке комиссии пакет благотворительной помощи и предоставляемых услуг населению в рамках данного проекта был значительно расширен: кроме медицинских консультаций и диагностики жителям отдаленных населенных пунктов оказывалась медиативно-правовая и психологическая помощь, принимались меры по разрешению конфликтов, приему обращений, защите прав и интересов граждан, – подчеркнула Аида Балаева. В целом проектом охвачены свыше 90 тыс. сельчан. Профессиональными медиаторами и юристами оказана помощь более чем 9 тыс. граждан, из которых 5 720 – женщины. В результате 611 направлены в региональные центры женского предпринимательства, 98 трудоустроены, 388 начали получать алименты на своих детей, 60 оказана помощь в оформлении документов на открытие малого бизнеса. При поддержке нацкомиссии реализован специальный проект «Гендерное равенство», направленный на увеличение доли женщин в руководящих органах группы компаний АО «Самрук-Қазына». Проект стал одним из механизмов реализации поручения Президента о 30-процентной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием. По словам управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрата Ауганова, фонд планирует достичь данного показателя в течение 7 лет. В настоящее время доля женщин в составе советов директоров и наблюдательных советах в группе компаний фонда составляет 13%, в исполнительных органах – 17%. Также по результатам реализации программы «Гендерное равенство» в состав национальной комиссии вошли несколько сотрудниц фонда, еще 15 женщин-лидеров назначены независимыми экспертами и спикерами в региональных подразделениях комиссии. По итогам программы сформирован пул, в который вошли 68 женщин-лидеров. Завершен проект «Благотворительный детский поезд «Туған елге саяхат», направленный на повышение интереса детей к окружающему миру, изучение исторических и архитектурных памятников страны, воспитание любви к родине и патриотизма. За три летних сезона 600 детей в возрасте 10–15 лет посетили знаковые места Казахстана и провели незабываемые каникулы на экскурсионном поезде. Поездка по стране стала продолжением детских творческих работ «Хочу развивать свой регион» и началом новых исследований по изучению исторических и архитектурных памятников. Аида Балаева подчеркнула, что результаты проектов впечатляют, и поблагодарила группу компаний фонда за надежное партнерство. – Также выражаю признательность всем женщинам, которые наряду с ответственной работой ведут активную общественную жизнь, – резюмировала глава нацкомиссии. #Астана #программа #итоги #женщины #гендерное равенство #Нацкомиссия