Результаты впечатляют

В столице состоялась встреча министра культуры и информации – председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аиды Балаевой с участницами программы «Гендерное равенство» АО «Самрук-Қазына».

Министр отметила, что национальной комиссией реализуется комплекс социальных и интеграцион­ных проектов, направленных на продвижение приоритетов реформ и принципов концепции «Слышащее государство».

В 2023 году комиссией успешно реализовано три совместных благо­творительных проекта с АО «Самрук-Қазына».

Так, в рамках широкомасштабного социального проекта по оказанию медицинских консультаций и медиативно-правовой и психологической помощи для жителей отдаленных аулов был запущен «Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», который с 26 апреля по 5 декабря объехал 121 отдаленную станцию в 17 регио­нах страны.

– При поддержке комиссии пакет благотворительной помощи и предоставляемых услуг населению в рамках данного проекта был значительно расширен: кроме медицинских консультаций и диагностики жителям отдаленных населенных пунктов оказывалась медиативно-правовая и психологическая помощь, принимались меры по разрешению конфликтов, приему обращений, защите прав и интересов граждан, – подчеркнула Аида Балаева.

В целом проектом охвачены свыше 90 тыс. сельчан. Профессиональными медиаторами и юристами оказана помощь более чем 9 тыс. граждан, из которых 5 720 – женщины. В результате 611 направлены в региональные центры женского предпринимательства, 98 трудоустроены, 388 начали получать алименты на своих детей, 60 оказана помощь в оформлении документов на открытие малого бизнеса.

При поддержке нацкомиссии реализован специальный проект «Гендерное равенство», направленный на увеличение доли женщин в руководящих органах группы компаний АО «Самрук-Қазына». Проект стал одним из механизмов реализации поручения Президента о 30-процент­ной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с государственным участием.

По словам управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрата Ауганова, фонд планирует достичь данного показателя в течение 7 лет. В настоящее время доля женщин в составе советов директоров и наблюдательных советах в группе компаний фонда составляет 13%, в исполнительных органах – 17%.

Также по результатам реализации программы «Гендерное равенство» в состав национальной комиссии вошли несколько сотрудниц фонда, еще 15 женщин-лидеров назначены независимыми экспертами и спикерами в региональных подразделениях комиссии. По итогам программы сформирован пул, в который вошли 68 женщин-лидеров.

Завершен проект «Благотворительный детский поезд «Туған елге саяхат», направленный на повышение интереса детей к окружающему миру, изучение исторических и архитектурных памятников страны, воспитание любви к родине и патриотизма.

За три летних сезона 600 детей в возрасте 10–15 лет посетили знаковые места Казахстана и провели незабываемые каникулы на экскурсионном поезде. Поездка по стране стала продолжением детских творческих работ «Хочу развивать свой регион» и началом новых исследований по изучению исторических и архитектурных памятников.

Аида Балаева подчеркнула, что результаты проектов впечатляют, и поблагодарила группу компаний фонда за надежное партнерство.

– Также выражаю признательность всем женщинам, которые наряду с ответственной работой ведут активную общественную жизнь, – резюмировала глава нацкомиссии.