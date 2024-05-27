Римма Волосенко выиграла бой на квалификационном турнире по боксу в Таиланде
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Представительница команды Казахстана по боксу Римма Волосенко с победы стартовала на мировом квалификационном турнире в Бангкоке (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Спортсменка представляет страну в весовой категории до 60 килограммов.
На старте Волосенко оказалась сильнее соперницы из Германии Марии Гангльбауэр. Казахстанка выиграла решением судей.
Добавим, что также сегодня, 27 мая, на ринг выйдет Валентина Хальзова (до 75 килограммов).