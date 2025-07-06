Представительница команды Казахстана по боксу Наталья Богданова принесла сборной пятую золотую медаль этапа Кубка мира в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Спортсменка одержала победу в финале весовой категории до 70 килограммов, выиграв у Лекейши Перголити (Австралия).

Первый раунд остался за Натальей. Во втором сильнее была соперница. По итогам третьей трехминутки судьи отдали победу Богдановой.

Теперь у Казахстана пять золотых медалей. Ранее финалы выиграли Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг), Виктория Графеева (до 60 кг).