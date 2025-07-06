Санжар Ташкенбай выиграл финальный бой в рамках этапа Кубка мира в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В бою за золотую медаль Ташкенбай оказался сильнее Джея Брайана Барикуатро (Филиппины).

Казахстанец на протяжении всего поединка владел преимуществом. В итоге Санжар одержал победу и принес стране шестое "золото".

Ранее "золото" в актив сборной записали Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Наталья Богданова (до 70 кг).

Нурбек Оралбай (до 80 кг) в финале потерпел поражение.