Сборная Казахстана по боксу отметилась третьей золотой медалью на этапе Кубка мира в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Ее автором стал Бекзад Нурдаулетов, который выиграл финал в весовой категории до 85 килограммов.

В главном поединке Бекзад оказался сильнее Джугну Альваты из Индии. Отметим, что в первом раунде Нурдаулетов отправил соперника в нокдаун.

В активе нашей сборной уже три "золота".

Ранее первыми стали Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг).

Нурбек Оралбай (до 80 кг) свой финал проиграл.