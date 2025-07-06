Кубок мира по боксу: Бекзад Нурдаулетов завоевал "золото"
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Сборная Казахстана по боксу отметилась третьей золотой медалью на этапе Кубка мира в Астане, передает Kazpravda.kz
Ее автором стал Бекзад Нурдаулетов, который выиграл финал в весовой категории до 85 килограммов.
В главном поединке Бекзад оказался сильнее Джугну Альваты из Индии. Отметим, что в первом раунде Нурдаулетов отправил соперника в нокдаун.
В активе нашей сборной уже три "золота".
Ранее первыми стали Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг).
Нурбек Оралбай (до 80 кг) свой финал проиграл.