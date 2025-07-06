Виктория Графеева стала победительницей этапа Кубка мира по боксу
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Она принесла сборной Казахстана четвертое "золото", передает Kazpravda.kz
Виктория Графеева, выступающая за команду Казахстана по боксу, стала победительницей этапа Кубка мира в Астане.
Спортсменка успешно выступила в весовой категории до 60 килограммов.
В финале Графеева билась против Ребеки Де Лимы Сантос.
Бой получился конкурентным. Виктория в концовке встречи отправила в нокдаун соперницу и завоевала "золото".
Это четвертое "золото" Казахстана на этапе Кубка мира по боксу. Ранее его удостоились Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг).
Нурбек Оралбай (до 80 кг) свой финал проиграл.