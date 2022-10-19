Рискуя собой ради других

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели Казахстана. Миллионы выездов, тысячи спасенных жизней – таков результат их работы за 30 лет независимости страны.

– Спасателей без преувеличения можно назвать героями современнос­ти. Но чтобы спасать чьи-то жизни, необходима соответствующая подготовка. Такой специалист должен быть и водителем, и пожарным, и медиком, и водолазом… Какие особые качества нужны человеку, который решил стать специалистом в этой области?

– Профессия спасателя является одной из самых опасных и сложных в мире. Эти люди первыми приходят на помощь при катастрофах, авариях, взрывах и других чрезвычайных ситуациях, постоянно рискуя своей жизнью ради спасения других.

За годы независимости подразделениями МЧС республики совершено более 1 миллиона 545 тысяч выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и пожаров. Спасены свыше 401 тысячи человек, эвакуированы из зон ЧС порядка 366 тысяч, оказана медицинская помощь более 66 тысячам пострадавшим. При этом 65 сотрудников граж­данской защиты, к сожалению, погиб­ли, исполняя служебный долг...

Вы верно отметили: работа в Минис­терстве по чрезвычайным ситуациям подразумевает множество узконаправленных специализаций. Помимо спасателей и пожарных, службу проходят военнослужащие, врачи, психологи, летчики, инспекторы промышленной безопасности, работники госматрезерва, службы контроля и наблюдения. На сегодняшний день общая численность сотрудников МЧС составляет порядка 26 тысяч человек.

Единственным высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку офицеров органов гражданской защиты, является Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина в Кокшетау. На службу в органы гражданской защиты могут поступать совершеннолетние граждане РК, но не старше 35 лет.

Эту ответственную и нелегкую службу выбирают и с честью несут люди особой закалки, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаб­лону, проявлять лучшие человеческие качества: милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество. Спасатель должен уметь пользоваться спасательным оборудованием, работать на высоте, знать технику безопасности и правила оказания первой медицинской помощи. Они выдерживают колоссальные психологические и физические нагрузки, поэтому всегда должны быть в превосходной форме – от их выносливости, силы, умений зависят судьбы людей. Такие люди должны быть стрессоус­тойчивыми. События порой развиваются непредсказуемо, не всех удается спасти, иногда люди гибнут на глазах, и это надо уметь пережить.

– Сколько чрезвычайных ситуаций регистрируется в стране ежегодно и увеличивается ли их число?

– Ежегодно на территории Казахстана в среднем регистрируется более 14 тысяч чрезвычайных ситуаций. Несмотря на тенденцию снижения, наблюдается рост чрезвычайных ситуаций природного характера – опасных гидрометеорологических и геологических явлений, природных пожаров.

Конечно, исключить ЧС полностью невозможно, но мы стремимся снизить их число, масштабы и последствия. С экономической точки зрения это обходится в десятки, а иногда и в сотни раз дешевле, чем ликвидация последствий.

– Как изменилась специфика работы спасателей, методика предупреж­дения ЧС с учетом цифровизации?

– Территориальными подразделения­ми МЧС используется космический мониторинг пожаров и наводнений.

Учитывая значительный временной период при использовании СМС-информирования, с этого года проводятся пилотные проекты по использованию сервиса Cell Broadcast и MassAlert доставки сообщений на мобильные телефоны в течение 3–6 секунд.

С 2019 года автомобили в Казахстане имеют возможность подключения к информационной системе экстренного вызова при авариях и катастрофах, которая в случае ДТП может вызвать неотложную помощь, если пострадавший находится в бессознательном состоянии.

Благодаря цифровым технологиям ­появились новые возможности и способы предупреждения чрезвычайных ситуаций на воде. В Актюбинской облас­ти, например, разработана программа FSM Expert, которая позволяет выстраи­вать маршруты патрулирования мест массового отдыха на водоемах каждого сотрудника и анализировать неохваченные участки акваторий.

А в Алматы на озере Сайран запущен пилотный проект интеллектуальных камер видеонаблюдения, выставляющих линию границ заплыва. При пересечении купающимися данных линий автоматически срабатывает сиренно-речевая установка, предупреждающая о нарушении правил безопасности. Данные камеры выведены в диспетчерский пункт ДЧС, куда в онлайн-режиме поступает сигнал, и принимаются соответствующие меры. За время работы пилотный проект показал положительный результат. К слову, его возможности можно использовать в зимнее время для ограничения выхода людей на поверхность льда.

Кроме того, ДЧС Алматы при проведении рейдовых мероприятий на акватории для доведения информации использует беспилотный летательный аппарат с громкоговорящим устройством. БПЛА применяются и при пожарах для обнаружения очагов возгорания и освещения труднодоступных мест. Они имеют возможность доставлять грузы до 3,5 килограмма.

На общедоступном сервисе картогра­фической платформы «2ГИС» минис­терством размещаются данные о запрещенных и разрешенных местах для купания, местоположение сборных эвакуационных пунктов и пунктов приема пострадавшего населения.

Напомню также, что еще в 2019 году министерством для информирования населения о чрезвычайных ситуациях в рамках государственно-частного партнерства было внедрено мобильное приложение Darmen. Разработчиком является казахстанская компания. Основной сервис приложения – оперативная доставка гражданам от областных департаментов по ЧС оповещений о землетрясениях, наводнениях, штормовых предупреждениях, открытию⁄закрытию трасс, об отмене занятий в школах.

На данный момент внедрена привязка Darmen к сейсмодатчикам в Алматы. При получении сигнала о землетрясении pushup-уведомления населению направляются автоматически в течение 2–3 секунд. Оповещения ДЧС, направляе­мые посредством Darmen, также интегрированы и в сервис «Yandex.Погода».

Вместе с тем в прошлом году был принят ряд мер по совершенствованию действующей системы оповещения при землетрясениях в Казахстане путем интеграции с системой сейсмических датчиков Кыргызской Республики.

– Спасать – значит ежедневно рис­ковать своей жизнью. Такая работа должна достойно оплачиваться. Какие зарплаты и соцобеспечение у сотрудников МЧС?

– В январе 2020 года заработная плата пожарных увеличилась от 20 до 65% в зависимости от выполняемых функций. Повышение должностных окладов кос­нулось более 19 тысяч сотрудников органов гражданской защиты. В 2022 году осуществлено повышение заработных плат рядовому и младшему начальствую­щему составу служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ на 3%.

В 2023 году оплата расходов по содержанию жилища и коммунальных услуг пожарного со стажем 9–11 лет, звания сержанта, с квалификацией «специалист первого класса» в среднем составит 164 445 тенге. Предусмотрено повышение должностных окладов с 1 января 2023 года и военнослужащим офицерского состава воинских частей, и проходящим службу по контракту на должностях солдат (матросов), сержантов (старшин).

Кроме того, в рамках задач Пос­лания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и сис­темные реформы – проч­ная основа процветания страны» будет повышена заработная плата отдельных категорий граж­данских служащих, в том числе спасателей – в среднем на 20% с 2022 по 2025 год, путем применения поправочного коэффициента к установленным размерам долж­ностного оклада.

– Как обстоят дела с материально-техни­ческим оснащением под­разделений МЧС?

– На сегодняшний день оснащенность подразделений минис­терства составляет 51,4%.

На вооружении служб пожаротушения находится 3 321 единица пожарно-спасательной техники различного назначения, в том числе 631 автомобиль со сроком эксплуатации 30 и более лет. Они подлежат обновлению. В целом уровень их оснащенности составляет 68,1% от нормы.

С учетом обновления автопарка дополнительно требуется 944 единицы техники. Но повышение уровня оснащенности осуществляется поэтапно, по мере выделения бюджетных средств, в рамках исполнения утвержденной «дорожной карты» о материально-техническом оснащении подразделений МЧС на 2021–2023 годы.

В 2021 году за счет средств акиматов закуплено 154 единицы пожарно-спасательной техники и 2 224 единицы пожарно-технического оборудования и снаряжения. В текущем году приоб­ретается 166 единиц техники различного назначения и 15 154 единицы ПТО. За счет акиматов запланирован закуп 115 единиц техники и 2 832 – пожарно-технического оборудования и снаряжения.

Авиапарк МЧС состоит из 33 единиц многофункциональных воздушных судов, в том числе 13 тяжелых и двух легкого типа. Вся техника дислоцирована в 14 крупных городах страны, что позволяет обеспечивать максимальную площадь воздушного покрытия и оперативно мобилизовать их к точкам возникновения чрезвычайных ситуаций.

В этом году в рамках программы развития АО «Казавиаспас» приобретено два вертолета отечественного производства Н-145 и Н-130, заключен договор между МЧС и АО «Авиаремонт­ный завод № 405» на поставку пяти вертолетов Ми-8АМТ в 2023–2024 годах. Также планируется заключение договора с заводом ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» на поставку вертолета типа Н-145.

Ведется работа по приобретению реактивного самолета Pilatus24, который предназначен для перевозки больных (имеет на борту медицинский модуль) не только на территории рес­публики, но и в зарубежные страны – с дальностью полетов 2 500 километров.

Воинские части гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных работ, мероприятий по инженерному, радиационному, химическому, медицинскому, противопожарному и транс­портному обеспечению оснащены на 80%, из которых 65% техники требует обновления. В текущем году из респуб­ликанского бюджета выделено 2,8 миллиарда тенге на приобретение 35 единиц автомобильной и специальной техники.

Разработан проект комплексного плана развития Министерства по чрезвычайным ситуациям на 2023–2027 годы, в котором предусматриваются мероприятия по реализации поручений Главы государства, данных на заседании оперативного штаба по ликвидации природного пожара в Костанайской области. Сейчас проект проходит процеду­ру согласования в заинтересованных государственных органах.

– Сегодня страна отмечает День спасателя. Что пожелаете коллегам в Ваш профессиональный праздник?

– Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов гражданской защиты с Днем спасателя! В эпоху природных и техногенных бедствий ваш труд приоб­ретает особое государственное значение. Выражаю огромную благодарность спасателям за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга!