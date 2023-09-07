Казахстан в лидерах среди стран СНГ по калорийности питания населения

По данным бюро нацстатистики, по итогам 2022 года население РК потребляло в среднем 3 тыс. ккал на душу населения, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Уточняется, что в городской местности показатель составлял 2,8 тыс. ккал, в сельской местности – 3,1 тыс. ккал. При этом минимальная потребность составляла 1,9 тыс. ккал в день на душу населения.

В региональном разрезе наиболее калорийную пищу потребляли жители Туркестанской области – 3,5 тыс. ккал в день на человека. В тройку лидеров также вошли Алматинская и Жетысуская области: по 3,4 тыс. ккал в день на душу населения.

Менее калорийно питались в Шымкенте –2,4 тыс. ккал, Астане – 2,5 тыс. ккал и Атырауской области – 2,6 тыс. ккал.

В то же время аналитики напоминают, что высококалорийное питание – совсем не обязательно равно сбалансированному и здоровому, и только на основе данных о калорийности, без учета прочих факторов, нельзя напрямую делать выводы в целом о качестве питания населения стран и регионов.

По итогам 2020 года в Казахстане в среднем потребляли 3,4 тыс. ккал на душу населения в день – на 1,4% больше, чем годом ранее. Среди стран СНГ больший уровень потребления отмечался в Молдове, России и Армении. Меньшие показатели были зафиксированы в Азербайджане (3,4 тыс. ккал на душу населения в день), Беларуси (3,2 тыс. ккал), Украине (3 тыс. ккал), Таджикистане и Туркменистане (по 2,8 тыс. ккал), Кыргызстане (2,7 тыс. ккал).

Авторы отчета также рассказали, что в рейтинге стран по наименьшей угрозе голода в 2022 году среди 25 стран Европы и Центральной Азии Казахстан занял 16-е место (и 24-е место – в целом среди 136 стран, проверенных аналитиками).

По данным рейтинга, индекс голода в РК составил 5,9. Чем меньше индекс, тем менее страна подвержена опасности голода. При этом в 2014 году индекс страны составлял 5,8, то есть был чуть меньше, и, соответственно, ситуация была чуть лучше, чем в 2022 году, однако еще в 2007 году показатель был заметно хуже – 11,6.

Среди стран СНГ ситуация лучше, чем в РК, наблюдается в Беларуси и Узбекистане, хуже – в России, Армении, Молдове, Азербайджане, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане.