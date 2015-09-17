Робот посещает занятия вместо учеников в Караганде
В Карагандинской областной школе-интернате для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата появился робот "Аватар", который посещает занятия вместо учеников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал NV.kz.
С его помощью посещать школу начал Руслан Джалаев. Мальчик уже семь лет обучается на дому, что, впрочем, не помешало ему участвовать в республиканских и международных олимпиадах. Его проект "Экомонополия" даже был признан лучшим на соревнованиях, где он боролся за место с ребятами из простых школ. Но общения со сверстниками Руслану, конечно, не хватало. Теперь у него для этого есть механический помощник. Научиться управлять роботом мальчику не составило труда – он всегда активно интересовался информатикой. Теперь школьник может общаться со своими сверстниками, учителями и даже ходить на школьные праздники.
"Мне нравится получать новые знания, а теперь это стало еще проще, – говорит Руслан. – А на переменах я могу общаться с другими учениками и гулять по школе. На экране монитора видно все, и меня все слышат".
"Аватар" очень прост в обращении, им можно управлять с помощью пары кнопок на клавиатуре. Особых знаний для этого не требуется. Андроид оснащен камерой и микрофоном, которые транслируют звук и изображение на компьютер школьника. А на небольшом экране, встроенном в корпус, сокурсники и учителя могут видеть самого Руслана. Робот передвигается на колесах и может перебираться через невысокие пороги. Все его передвижения ребенок тоже контролирует кнопками на клавиатуре. Главное условие для работы с "Аватаром" – это беспроводной Интернет в комнате, где он находится. Иначе связь с андроидом будет потеряна.
Сегодня к занятиям в режиме онлайн могут подключаться уже семеро учеников этой школы. Робот помогает детям с ограниченными возможностями отвечать на уроках, общаться с друзьями и получать знания. В интернате учатся 176 ребят со всей области, из них 32 ребенка обучаются на дому. Поэтому "Аватара" купили именно этой школе. Робот иностранного производства стоит более 2 млн тенге.
Если проект окажется успешным, то в планах управления образования приобрести еще одного механического помощника. Хотя для того, чтобы всем детям удавалось без проблем посещать занятия, нужны четыре робота. А пока в школе составляют специальное расписание.